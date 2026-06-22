El Ayuntamiento de Logroño prepara un operativo coordinado para las hogueras de San Juan

Hogueras de San Juan en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha preparado un operativo coordinado para la celebración de las hogueras de San Juan en el que intervendrán voluntarios de Protección Civil, Bomberos, Policía Local y Cruz Roja. Con objeto de minimizar los riesgos, este año se establecerá un sistema de encendido supervisado por Bomberos y/o Protección Civil. Varios retenes estarán preparados para prever riesgos y controlar el adecuado desarrollo de cada una de las hogueras.

El presidente de cada Asociación de Vecinos (AAVV) será el responsable de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el informe conjunto elaborado por ambos servicios. El encendido se realizará mediante un kit específico compuesto por media gavilla, pastillas de encendido y un bote de gel combustible. Dicho kit será facilitado por el retén de Bomberos y/o Protección Civil que acuda a cada hoguera, siendo el único material autorizado para proceder al encendido. Asimismo, se controlará la carga de fuego y la limpieza del entorno que se mojará con agua.

De cara a la esperada noche de San Juan (del 23 al 24 de junio), el Consistorio ha autorizado las siguientes hogueras organizadas por asociaciones vecinales:

Plaza de Mercado (21,30 horas). Organizada por la Asociación Vecinal Centro Histórico, corresponde con la instalación del Festival de Arquitectura Concéntrico. Architecture for Ritual ha transformado la Plaza del Mercado, frente a la Concatedral de Santa María de la Redonda, mediante una gran duna de arena delimitada por un muro bajo que evoca las antiguas fortificaciones de Logroño.

Durante una semana, la plaza se ha convertido en una playa abierta y lúdica, mientras un mástil central se revela progresivamente mostrando los colores de la ciudad. Construido con tablones de madera, permite introducir pequeños papeles con deseos o intenciones, que esperan el momento de ser quemados. En la víspera de San Juan, la arena cubrirá y protegerá la plaza, y el mástil se convertirá en la base ritual del fuego.

Plaza de Los Tilos (24,00 horas). Organizada por la Asociación Vecinal Lobete.

Barrio de Yagüe, en el solar 'El Tomillar' (24,00 horas). Organizada por la Asociación Vecinal Fueclaya.

Barrio de El Cubo - Parque El Cubo (21,30 horas). Organizada por la Asociación Vecinal El Cubo.

Barrio de San Antonio - Parque de San Antonio (24,00 horas). Organizada por la Asociación Vecinal San Antonio.

Barrio de Varea - En el recinto ferial (23,00 horas). Organizada por la Asociación Vecinal Varea.

Barrio de La Estrella (24,00 horas). Organizada por la Asociación Vecinal La Estrella.

NORMAS PARA LOS ORGANIZADORES DE CADA HOGUERA

Las hogueras deben estar a una distancia prudencial de vehículos, mobiliario urbano, arbolado, edificaciones, instalaciones eléctricas, etc. para evitar cualquier daño o propagación indebida.

En los supuestos en los que el suelo esté pavimentado, deberá protegerse de forma adecuada mediante una capa de arena o cualquier otro material que impida su deterioro. En parcelas no pavimentadas, previamente se realizará un desbroce general del espacio (vegetación seca y limpieza, principalmente) y se mantendrá una zona de 15 metros de radio en el entorno a la hoguera. Sólo se utilizará como material combustible madera, cartón y papel.

Se evitará el empleo de productos combustibles que desprendan humos y gases contaminantes o tóxicos (neumáticos, gomas, plásticos, disolventes, productos químicos, etc.). Los organizadores se pondrán en contacto antes del encendido con los efectivos de Bomberos o Protección Civil presentes y seguirán puntualmente sus indicaciones durante el desarrollo de toda la hoguera.

Las hogueras se mantendrán permanentemente vigiladas mientras se encuentren encendida y sus responsables dispondrán de un teléfono móvil operativo en todo momento. Tras la hoguera, antes de abandonar la zona se extinguirá completamente cualquier resto activo y se comprobará la ausencia de brasas o rescoldos que puedan provocar su reignición.

Asimismo, el Ayuntamiento de Logroño advierte de que, para cualquier imprevisto o necesidad, los teléfonos de interés son: SOS Rioja (112); Bomberos de Logroño (941 22 55 99); Policía Local (092) y Ayuntamiento de Logroño (010).