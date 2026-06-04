Archivo - Patio del Albergue de Peregrinos de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño prevé reabrir el Albergue de Peregrinos después de San Bernabé "casi con toda seguridad", una vez que las obras que se estaban desarrollando en la instalación "han terminado en tiempo y forma".

Así lo ha afirmado este jueves el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, en respuesta a una pregunta formulada en este sentido por el Grupo Municipal Socialista, en el trancurso del pleno ordinario del mes de junio.

Como ha reseñado el edil, "la obra se ha finalizado en tiempo y forma, y se está tramitando la adjudicación a la entidad gestionadora" del espacio, de manera que, según ha calculado, "se va a poder reabrir pasado San Bernabé casi con toda seguridad".

La pregunta ha sido formulada por el concejal del PSOE Kilian Cruz, quien ha apuntado que los trabajos "no se han terminado en tiempo y forma", recordando que "se dijo que iban a estar a final de mayo, pero no están".

"Ya avisamos de que no era el mejor momento para realizar las obras", ha incidido Cruz, añadiendo igualmente que "ha habido falta de planificación, porque tampoco ha habido un plan b, y el Albergue, mientras tanto, está cerrado ahora mismo".

Miguel Sáinz ha insistido en que los trabajos de acondicionamiento de la instalación "se han acabado en tiempo y forma", en concreto el pasado 20 de mayo, entre otras cosas, "para cumplir con los fondos europeos" con los que contaba el proyecto.

Y ha añadido que "está a punto de acabarse el Fielato" o que "también está a punto de volver a ponerse en marcha el punto de atención al peregrino en La Grajera", además de apuntar otras acciones como el Parque del Camino "que hemos ido desarrollando en la Ruta Jacobea en Logroño".