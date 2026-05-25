El Ayuntamiento de Logroño prevé tener rehabilitado el frontón de El Cortijo para el próximo mes de julio - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño prevé tener rehabilitado el frontón de El Cortijo para el próximo mes de julio. Unas obras que ya han comenzado y que este lunes han visitado los concejales de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, Iñigo López-Araquistáin, y de Distrito Oeste, Laura Lázaro.

Durante la visita, López-Araquistáin ha destacado que "esta actuación nos va a permitir intervenir sobre una instalación de gran valor para el barrio, mejorando sus condiciones de seguridad, durabilidad y conservación".

Asimismo, ha añadido que "los trabajos previstos respetan la singularidad del frontis, integrándolo en la fachada de la iglesia e incorporando soluciones que garanticen tanto la protección de la piedra como el correcto uso deportivo de este espacio".

Por su parte, Lázaro ha querido recordar que "el frontón fue construido en 1939 y constituye uno de los espacios deportivos y sociales más representativos del barrio".

Además, ha señalado que "es un punto de encuentro muy querido y esta intervención responde a una demanda de los propios vecinos para mejorar un espacio que utilizan en muchas ocasiones y que forma parte de la vida cotidiana de este barrio".

LA ACTUACIÓN.

En concreto, la actuación contempla la rehabilitación de los muros, las redes y la renovación de los revestimientos de las superficies de las paredes de la zona de juego de esta instalación deportiva, cuyo frontis coincide con la fachada sur de la Iglesia Parroquial de Santa Margarita.

El proyecto incluye la consolidación del muro lateral y su remate superior, la sustitución de mallas y la renovación integral de revestimientos y acabados.

Asimismo, se procederá al lijado del revestimiento actual, la aplicación de nueva pintura de acabado y la reposición de la señalización deportiva, rotulación y anagramas oficiales existentes.

En la pared del frontis, formada por sillares de piedra arenisca pertenecientes al cerramiento de la iglesia, los trabajos contemplan la limpieza y consolidación de la piedra y del rejuntado.

Posteriormente, se aplicará una capa de puente de unión que servirá de base para la pintura y protegerá la piedra del impacto de la pelota, permitiendo además su correcta transpiración. La pintura contará con un acabado de color similar al de la piedra original.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, permitirá garantizar una superficie de juego con una textura lisa, homogénea y altamente resistente al impacto, mejorando así la seguridad, la durabilidad y el aspecto general de esta instalación deportiva municipal.