El Ayuntamiento de Logroño recuerda "la obligación de desbrozar y limpiar solares y terrenos sin edificar"

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño recuerda a través de un bando municipal la obligación de los propietarios de desbrozar y limpiar los solares, terrenos sin edificar y suelo rural del término municipal.

El bando, publicado hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), recuerda a los propietarios de dichos terrenos la obligación legal de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público, máxime ante la llegada del periodo estival y con el fin de prevenir los riesgos que entraña la proliferación de vegetación espontánea en solares, terrenos sin edificar y suelo rural.

Los trabajos de desbroce y limpieza deberán realizarse antes del 30 de junio. Esta obligación viene respaldada por la normativa urbanística vigente, así como por la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la incoación de expediente sancionador correspondiente. Estas infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.