El Ayuntamiento de Logroño renueva las pantallas digitales ubicadas en distintos puntos de la capital

El Ayuntamiento de Logroño renueva las pantallas digitales ubicadas en distintos puntos de la capital
El Ayuntamiento de Logroño renueva las pantallas digitales ubicadas en distintos puntos de la capital - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 13 junio 2026 17:01
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LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha renovado las pantallas digitales ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Concretamente, en las últimas semanas se han instalado las nuevas pantallas en estas 9 localizaciones: Entorno de las estaciones de autobús y ferrocarril, Avenida de Portugal con María Zambrano, Gran Vía, Murrieta, calle Chile, Muro de la Mata, Colón, Duques de Nájera con Vara de Rey y Paseo del Espolón.

Las nuevas pantallas ofrecen información sobre hora y temperatura, y son también un espacio a disposición de la ciudadanía para información sobre servicios y actividades de relevancia.

Estas nueve nuevas pantallas digitales sustituyen a las analógicas y cuentan con una mayor claridad, calidad y precisión.

Las pantallas digitales, de doble cara, tienen una altura cercana a los 3 metros, y cuentan con una anchura de 1,38 metros. El peso total supera los 638 kilos y su cuerpo de aluminio ofrece una protección de estanqueidad IP65. Las pantallas digitales mejoran la calidad de la imagen proyectada, permiten mayor nitidez y su altura le otorga gran visibilidad.

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