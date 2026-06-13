El Ayuntamiento de Logroño renueva las pantallas digitales ubicadas en distintos puntos de la capital - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha renovado las pantallas digitales ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Concretamente, en las últimas semanas se han instalado las nuevas pantallas en estas 9 localizaciones: Entorno de las estaciones de autobús y ferrocarril, Avenida de Portugal con María Zambrano, Gran Vía, Murrieta, calle Chile, Muro de la Mata, Colón, Duques de Nájera con Vara de Rey y Paseo del Espolón.

Las nuevas pantallas ofrecen información sobre hora y temperatura, y son también un espacio a disposición de la ciudadanía para información sobre servicios y actividades de relevancia.

Estas nueve nuevas pantallas digitales sustituyen a las analógicas y cuentan con una mayor claridad, calidad y precisión.

Las pantallas digitales, de doble cara, tienen una altura cercana a los 3 metros, y cuentan con una anchura de 1,38 metros. El peso total supera los 638 kilos y su cuerpo de aluminio ofrece una protección de estanqueidad IP65. Las pantallas digitales mejoran la calidad de la imagen proyectada, permiten mayor nitidez y su altura le otorga gran visibilidad.