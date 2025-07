Ayuntamiento de Logroño resuelve contrato revisión del PGM y abre procedimiento "urgente" para adjudicar otro nuevo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha decidido incoar el expediente para la resolución del contrato de revisión del Plan General Municipal de Logroño, adjudicado a la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L., "por no cumplir la obligación principal del contrato".

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "hoy hemos aprobado el inicio de ese expediente de resolución, a partir de este momento, se va a dar un plazo de cinco días para que la parte adjudicataria, la empresa de Ezquiaga, pueda formular las alegaciones que tenga por oportunas".

Paralelamente a esto, "lo que se ha realizado es el inicio de una tramitación urgente de un nuevo contrato para licitar la nueva elaboración de esa revisión del Plan General Municipal, la tramitación urgente para la nueva licitación".

"Lo que sí que les puedo decir -ha añadido- es que en esta nueva licitación el pliego de prescripciones técnicas sí que va a ser muy exigente porque va a introducir una serie de requisitos y entre ellos se va a analizar muchísimo la solvencia del equipo redactor".

A ello ha sumado "dos cuestiones novedosas: en primer lugar, ya en el periodo de licitación se va a exigir a todas aquellas empresas o personas interesadas en esta contratación que presenten una memoria diagnóstico con una visión estratégica de ese avance y de esa revisión del Plan General Municipal".

Un documento, en palabras de Celia Sanz, "que ya deberá aportarse en esa licitación, como decimos, será examinado por los técnicos y será muy valorado a la hora de adjudicar el contrato".

Y por otro lado, "también se ha previsto la creación de una comisión de seguimiento a nivel técnico para que, junto a ese equipo redactor pueda haber, un seguimiento periódico de cómo va resultando el avance de este nuevo contrato".

PLAZOS.

Tambén se ha referido la portavoz a la calendarización de este proceso, señalando que "nuestra idea es que para finales del año 2025, esté ya realizado ese proceso de licitación y que ya en los primeros meses del año 2026 podamos tener ya una formalización del contrato, para que durante el año que viene se vaya trabajando en ese avance".

Pero, en todo caso, "en ese enero del 2026, que es cuando estamos pensando que puede realizarse la formalización de ese nuevo contrato, ya tendremos un documento diagnóstico que deberá, como decimos, contar con esa visión estratégica de la ciudad de Logroño para esa revisión del Plan General Municipal".

"Reitero que lo que hemos aprobado hoy, eso sí que quiero recalcarlo, es ese inicio del expediente de resolución, donde a partir de ahora hay cinco días, porque se va a tramitar con la máxima celeridad, para que el adjudicatario pueda realizar alegaciones y, luego, la resolución definitiva, que ahí es donde se adoptarán las medidas que sean oportunas", ha reseñado.

Porque, como ha recalcado Sanz, "en esta incoación del expediente no está prevista, a priori, ningún tipo de sanción". Algo, ha subrayado, "que no quiere decir que no se vaya a imponer" esa sanción. "Hay que esperar a la finalización del expediente para concluir si habrá penalidad o no habrá sanción, pero sí que es cierto que ahora tenemos que escuchar las alegaciones que haga el adjudicatario", ha concluido.