El Ayuntamiento de Logroño retoma este lunes las sesiones ordinarias de las Juntas de Distrito

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LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebra a partir de mañana, lunes 4 de mayo, las sesiones ordinarias de las Juntas de Distrito. Se celebrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 19,45 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda.

Las citas de las próximas semanas serán los días:

Lunes 4 de mayo: Distrito Norte

Martes 5 de mayo: Distrito Centro

Miércoles 6 de mayo: Distrito Este

Lunes 11 de mayo: Distrito Sur

Martes 12 de mayo: Distrito Oeste

Las Juntas de Distrito son órganos de participación, consulta, información y propuesta acerca de la actuación municipal.

Facilitan a los vecinos un espacio de diálogo, en el que se ven representados también distintos colectivos y entidades ciudadanas de un distrito.

Estas sesiones buscan que las autoridades municipales y la ciudadanía realicen una reflexión conjunta sobre aquellos asuntos que más preocupan a los vecinos y afectan a la vida cotidiana de los distritos y barrios.

Estos encuentros periódicos hacen posible una implicación responsable de la ciudadanía en la gestión municipal y suponen un pulso real para las autoridades sobre las preocupaciones de la calle.

Con la llegada del actual equipo de Gobierno se recuperó la figura de los concejales de Distrito.

El objetivo no es otro que buscar una mejor atención a los diferentes barrios de la ciudad y conocer de primera mano las necesidades de sus vecinos, ofreciendo una escucha activa y comprometida.