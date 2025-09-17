El Ayuntamiento de Logroño saca a concurso-oposición 23 plazas de operario y la de director gerente del Teatro Bretón

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y las convocatorias de varios puestos de trabajo contemplados en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Logroño. En total, se trata de 24 puestos de varias convocatorias que salen a concurso-oposición.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "tras el hito que fue aprobar la oferta pública de empleo de este Ayuntamiento para 2025 en el pasado mes de abril, vamos sacando además plazas pendientes de convocatorias anteriores".

Van a ser, en concreto, 23 plazas de operario (procedentes de las ofertas de empleo público de 2022, 2023, 2024 y 2025) mediante concurso-oposición; y una plaza de director gerente del Teatro Bretón (procedente de la ofertas de empleo público de 2023) mediante concurso-oposición.

El extracto de las bases y las convocatorias serán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

VISITAS GUIADAS A LA CIUDAD.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de visitas guiadas a la ciudad para difundir su patrimonio monumental, histórico y artístico de la ciudad, así como su oferta cultural, gastronómica y de ocio.

Para continuar ofreciendo este servicio turístico, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el servicio de visitas guiadas a la ciudad entre los años 2025 y 2027 a la empresa Azafatas Rioja, S.L. por 8.236,23 euros (IVA incluido), que se desglosan en tres anualidades:

Año 2025 (del 20 de septiembre al 30 de noviembre): 1.112,52 euros (IVA incluido).

Año 2026 (del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026): 4.126,58 euros (IVA incluido).

Año 2027 (del 1 de diciembre al 19 de septiembre de 2027): 2.897,13 euros (IVA incluido).