El Ayuntamiento de Logroño saca a contratación la nueva web del CCR, con un gasto de 80.000 euros

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LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura de La Rioja contará con una nueva web, cuya realización será sufragada en su totalidad por fondos europeos. El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación para desarrollar esta iniciativa.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el Ayuntamiento de Logroño impulsó la reapertura del Centro de la Cultura del Rioja en octubre de 2023, un espacio que se ha consolidado como polo de atracción patrimonial y turística, además de ofrecer una elevada actividad formativa y cultural".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el desarrollo de la nueva web del Centro de la Cultura del Rioja sobre la Plataforma Corporativa de Portales y Webs Municipales, financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El gasto destinado al desarrollo de esta nueva web asciende a 80.000 euros (IVA incluido).

SALA ARTEFABRICA.

Por otro lado, como ha recordado Celia Sanz, el espacio ArteFábrica se sitúa en la segunda planta de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona.

Está dotado con las herramientas, los materiales y el mobiliario adecuado para llevar a cabo diferentes labores relacionadas con la ilustración y las artes del libro: ilustración y diseño; grabado, con serigrafía, xilografía, punta seca, aguafuerte, gofrado, etc...; y encuadernación.

Esta es una sala colaborativa donde crear y desarrollar trabajos relacionados con la ilustración y las artes de libro, encontrarse con personas con intereses similares, explorar nuevas tecnologías y aprender haciendo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la segunda prórroga del Lote III del contrato de servicios y organización y gestión de esta sala, hasta el 30 de abril de 2027, con un gasto total de 12.017,91 euros (IVA incluido), con el siguiente desglose por anualidades:

Año 2026 (mayo a noviembre): 7.010,45 euros.

Año 2027 (diciembre 2026 a abril 2027): 5.007,46 euros.