Ayuntamiento de Logroño y UR ponen en marcha una patente propia para un sistema antirrobo de cable

Publicado 19/03/2019 12:49:56 CET

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera instalación de un sistema para evitar el roblo de cableado eléctrico en la ciudad de Logroño, primera patente del Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la Universidad de La Rioja ideada, diseñada y desarrollada por investigadores de la UR y por técnicos del Área de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, ha entrado ya en funcionamiento.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el rector de la UR, Julio Rubio, acompañados por los autores del proyecto, se han trasladado este martes al lugar donde se ha instalado este primer sistema, un armario eléctrico ubicado al final del Paseo del Prior, desde el que se controlan 16 puntos de luz, y han comprobado su funcionamiento.

"El lugar ha sido elegido -ha explicado Gamarra- por dos cuestiones fundamentales: la cercanía a la Universidad de La Rioja y que se trata de una de las zonas más conflictivas en lo que al robo de cable se refiere".

La alcaldesa ha felicitado a los investigadores que han encontrado una solución tecnológica e innovadora, exclusiva e integrable dentro de la plataforma 'Smart Logroño', que evitará un problema que afecta a las administraciones públicas y a particulares, como es el alarmante crecimiento de robo de cable.

La puesta en marcha de este proyecto es "un ejemplo de colaboración con nuestra Universidad y una plasmación de nuestra apuesta por ser una ciudad inteligente, una ciudad que utiliza las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Por su parte, el rector Julio Rubio ha destacado que lo "simbólico que este anuncio de puesta en marcha de la patente conjunta Universidad-Ayuntamiento" tenga lugar en el día de San José, patrono de los ingenieros industriales, ya que "el ingenio de nuestros investigadores en este ámbito es el que permite obtener respuestas a problemas reales, lo que pone en valor la universidad, más allá de su labor docente".

EL SISTEMA.

Este sistema es fruto de un exhaustivo trabajo conjunto del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja, que ha consistido en el diseño del dispositivo y su patente, así como una fase de pruebas.

El dispositivo se instala en un armario eléctrico desde el que se controla el alumbrado de una zona y se monitoriza para emitir una alarma en el momento que detecta un posible robo de cableado. El sistema protege el cableado durante el día y la noche y la incidencia se puede verificar vía smartphone, tablet y ordenador.

Se calcula que en los últimos cinco años más de 45 kilómetros de cable de cobre han sido robados en Logroño. Además del robo de cable, se han sobrecostes por mantenimiento y montaje. Esto supone una pérdida de más de 45.000 euros, además de tener consecuencias negativas en el servicio que reciben los ciudadanos y en la seguridad ciudadana.

Ésta es la primera patente impulsada por el Ayuntamiento de Logroño, que ostentará su propiedad. La previsión que tiene el Consistorio es desarrollar una siguiente fase en la que se elaboraría un pliego de contratación para extender el sistema al resto de la ciudad, en el marco del Plan Director de Alumbrado.

La solución es económica. En Logroño hay alrededor de 350 armarios eléctricos, en cuyo interior se disponen entre 1 y 6 circuitos que controlan los puntos de luz, a los que se aplicará el dispositivo: se estima que el coste aproximado de extender este sistema por toda la ciudad rondaría los 150.000 euros.

COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO-UR.

El trabajo de investigación y creación del prototipo, la patente y la prueba piloto eran las fases incluidas en el contrato establecido con la Universidad de La Rioja y que ascendió a 6.655 euros. El contrato de obras fue adjudicado a la empresa EDS Ingeniería y Montajes por un importe de 3.109,70 euros.

Juan Carlos Sáenz-Díez Muro, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja, ha estado al frente del equipo de investigadores del que también han formado parte Emilio Jiménez Macías y Juan Manuel Blanco Barrero del Departamento de Ingeniería Eléctrica; y Julio Blanco y Mercedes Pérez de la Parte, del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Estos investigadores forman parte del Grupo Modeling and Simulation in Science and Engineering. El Grupo M&S es el más activo de la Universidad de La Rioja en el desarrollo de patentes. En concreto, han solicitado 57 patentes desde 2005 sobre un total de 93 solicitudes cursadas en la UR desde su creación.