Ayuntamiento de Nájera y alumnado del IES Esteban Manuel de Villegas colaboran en la mejora del entorno de La Salera

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 alumnos del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural del IES Esteban Manuel de Villegas han realizado esta semana labores de limpieza y acondicionamiento en el entorno del campo de fútbol de La Salera.

Durante la jornada, el alumnado llevó a cabo trabajos de retirada de pinos en mal estado y de árboles que se habían caído, así como diversas tareas de mejora y adecuación del entorno natural, contribuyendo a la seguridad, limpieza y conservación de esta zona frecuentada por vecinos y visitantes.

Estas actuaciones forman parte de la formación práctica del ciclo formativo, permitiendo a los estudiantes aplicar sobre el terreno los conocimientos obtenidos en el aula y adquirir experiencia real en trabajos relacionados con la gestión y conservación del medio natural.

Desde el Ayuntamiento de Nájera se quiere poner en valor la importancia de este tipo de iniciativas formativas, que no solo contribuyen a la capacitación profesional del alumnado, sino que también suponen una mejora directa en el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos del municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento agradece la implicación y el trabajo realizado por el IES Esteban Manuel de Villegas, tanto por parte del profesorado como del alumnado participante, destacando su compromiso con el medio ambiente y con la mejora del entorno urbano y natural de Nájera.