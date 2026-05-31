El Ayuntamiento prepara nuevas actividades en el marco del programa 'Menores sin alcohol' antes y durante las fiestas

LOGROÑO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño refuerza las actividades de prevención y sensibilización del programa municipal 'Menores sin alcohol' en los días previos a San Bernabé y durante la festividad. El proyecto ofrece por tanto acciones dirigidas a retrasar el inicio en el consumo de alcohol de los menores, lograr que la sociedad se implique en ello y conseguir un consumo responsable en los adultos. Las actividades previas a las fiestas se van a centrar en la información y concienciación de los comercios, las familias y los jóvenes.

El jueves 4 de junio, los informadores del programa municipal 'Menores sin alcohol' acudirán a comercios y dispensadores para recordar la prohibición de vender alcohol a menores en tiendas de conveniencia, supermercados o barras de fiestas, entre otros espacios. Será de 11:00 a 14:00 horas, y se llevará a cabo también un reparto de una guía y cartelería recordando la prohibición de venta de alcohol a menores o su suministro indirecto.

Los informadores municipales también ofrecerán consejos para controlar el acceso de los menores al alcohol. En cuanto a las familias y los menores, el viernes 5 de junio entre las 18:00 y las 21:00 horas se va a instalar una carpa informativa en Gran Vía con la calle Daniel Trevijano, que se instaló por primera vez en fiestas de San Mateo del pasado año.

En esta carpa se distribuirá la información 'En fiestas, Menores sin alcohol' en formato postal, con pautas a seguir ante las primeras salidas de sus hijos e hijas en fiestas. Esta herramienta permitirá a las familias definir una posición clara ante el posible consumo de alcohol coincidiendo con las fiestas. También se solicitará la colaboración voluntaria de aquellos que quieran completar una encuesta on line sobre los hábitos de consumo de alcohol en la familia.

Esta misma carpa contará con un espacio de 'Karaoke en la calle' para los jóvenes y adolescentes, que se complementa con la información de la postal 'De fiesta y sin alcohol' así como una encuesta online voluntaria para conocer sus hábitos de consumo de alcohol. Los jóvenes son el principal destinatario de esta campaña, que busca, en primer lugar, concienciar sobre los peligros del consumo de alcohol en edades tempranas y, en segundo lugar, reforzar conductas de no consumo.

Por eso, durante los días de fiesta se van a llevar a cabo distintas acciones de información, acompañados de pruebas de alcoholemia voluntarios El día 6 de junio, desde el programa municipal 'Menores sin alcohol' y en colaboración con la Federación de Espirituosos de España, con quien hay un convenio firmado, se va a poner en marcha la actividad 'Noc-turnos'. Se trata de un programa dirigido a jóvenes conductores de 18 a 30 años para contribuir a reducir la incidencia del alcohol en los accidentes de tráfico y evitar los problemas derivados del consumo de alcohol al volante.

En Logroño se va a realizar con la colaboración de la Policía Local que desarrollará un prueba de alcoholemia preventivo en el que estarán acompañados por una monitora de Espirituosos España que entregará un vale de gasolina a aquellos conductores que den una tasa 0,0. Continuando con las acciones informativas, desde 'Menores sin alcohol' se van a llevar a cabo pruebas de alcoholemia en jornadas festivas gestionando puntos informativos para la población en general en periodos festivos nocturnos. Los días 8, 9 y 10 de junio, entre las 23:00 y las 3:00 horas, se instalarán puntos de pruebas de alcoholemia voluntarios en la plaza de San Agustín para conocer la tasa de alcohol y evitar la conducción. En cuanto a las acciones de intervención en medio abierto con jóvenes, voluntarios del programa 'En fiestas, menores sin alcohol' llevarán a cabo una intervención directamente con grupos de menores de edad y jóvenes en zonas diversos espacios de la ciudad.

Cuatro monitores recorrerán las zonas de Glorieta, Revellín, Plaza de la Paz y parque del Ebro, entre otras, para reforzar conductas de consumo responsable y de no consumo premiando el 0,0 % -único posible en menores- con algún obsequio o vales para un ocio más activo. Estas acciones se llevarán a cabo las tardes del 6 y 9 de junio de 19:30 a 21:30 y las noches del 6, 8, 9 y 10 de junio de 23:00 a 2:00 horas. El objetivo prioritario es que monitores informadores realicen contactos con los menores y jóvenes que participan en fiestas locales o universitarias, botellones de fin de semana. Se busca, en definitiva, conocer de primera mano el fenómeno y poder intervenir ofreciendo información preventiva o de reducción de riesgos.

CONCIENCIACIÓN DURANTE TODO EL AÑO COMO LA MEJOR PREVENCIÓN

'Menores sin alcohol' es un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital durante todo el año a través de Logroño Salud, que depende del área de Servicios Sociales y Familia. Se trata de un programa que busca concienciar, prevenir y retrasar el consumo de alcohol entre los jóvenes de nuestra ciudad, con acciones que pretenden implicar no solo a los más jóvenes, sino a todo su entorno, con acciones que involucran a las familias, centros educativos y asociaciones.

Toda la información del programa 'Menores sin alcohol' está disponible para todos los logroñeses en la web logrosaludable.es