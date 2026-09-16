El Ayuntamiento prevé pagar "a la mayor celeridad" los 156.600 euros adjudicados para 730 'chiquibecas' de este julio

Archivo - Una docente imparte clases a varios alumnos en una Escuela Infantil. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión definitiva de 730 ayudas económicas, de entre 200 y 260 euros, para alumnado del Primer Ciclo de Educación Infantil, conocidas popularmente como 'chiquibecas'.

Unas cuantías que, como ha apuntado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "se prevén pagar lo antes posible y en plazo", por lo que, tras los retrasos sufridos el año pasado, en este caso, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad, porque se va a buscar hacer a la mayor celeridad".

En total, se han concedido 156.600 euros que se desglosan en 449 ayudas de 200 euros; 110 de 220 euros; 93 ayudas de 240 euros; y 78 de 260 euros.

Con el objetivo de apoyar a las familias en la conciliación durante el periodo estival, el Ayuntamiento de Logroño concede estas ayudas económicas para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, referentes al mes de julio de este año.

El acuerdo de adjudicación se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local. Dentro de ese plazo podrán presentarse las alegaciones oportunas.

PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA ERASMUS+.

Erasmus+ es un programa europeo financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, el cual actúa como Agencia Nacional.

Ofrece a alumnos, a profesores y personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio oportunidades para realizar estudios y prácticas en el extranjero, así como a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.

En este contexto, el Ayuntamiento de Logroño impulsa el programa de formación 'Logro-Europa', para que recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio de centros educativos de la ciudad realicen prácticas laborales en varios países.

Por ello, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado el convenio referido a la novena edición del programa de movilidad europea 'Logro-Europa', que serán financiadas por el Programa Erasmus+ 2026 para la movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional.

En concreto, se dirigirá a los centros educativos IES Comercio, IES Batalla de Clavijo, IES La Laboral, Centro Paula Montal, Colegio Sagrado Corazón, IES Duques de Nájera y Centro Integrado de Formación Profesional de La Rioja.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro de fondos bibliográficos para la Biblioteca Rafael Azcona a la empresa Hijos de Gumersindo Cerezo, S.L. por una cuantía total de 58.741,12 euros (IVA incluido), que se desglosa en tres lotes, todos ellos para su ejecución en los años 2027 y 2028:

Lote I (fondos bibliográficos en formato libro): 34.941,12 euros (IVA incluido).

Lote II (Plan Lector en los barrios de Logroño): 13.600 euros (IVA incluido).

Lote III (puntos de lectura y bibliopiscina): 10.200 euros (IVA incluido).

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA.

La Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación General Universidad de La Rioja para la continuidad y consolidación de la Universidad de la Experiencia.

Este acuerdo, que hace referencia al año 2026, está dotado con una cuantía económica de 12.000 euros para, a través de diferentes actividades educativas, mejorar la calidad de vida de las personas mayores; abrir un espacio de participación, encuentro y convivencia; fomentar la participación de nuestros mayores en nuestra sociedad y contribuir de este modo a su desarrollo personal y a su máxima integración social.

La Universidad de la Experiencia de la Universidad de La Rioja es una apuesta por la extensión de la cultura universitaria a toda la sociedad y por responder a la inquietud de muchas personas que, o bien no tuvieron oportunidad de acceder a estudios avanzados, o bien desean ampliar y actualizar sus conocimientos.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LOGROÑO.

El Ayuntamiento cuenta con un convenio de colaboración con el Consejo de la Juventud de Logroño, en vigor hasta el 31 de diciembre, por el que el Consistorio apoya diferentes actividades e iniciativas dirigidas a los jóvenes de la ciudad.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la cuarta adenda al convenio, dotada con una cuantía de 16.000 euros.