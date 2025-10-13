Ayuntamiento y UR colaborarán para que Logroño sea referencia de turismo de compras, incidiendo en la Generación Z

Alcalde y rectora de la UR firman el convenio para la Cátedra de Comercio - EUROPA PRESS

Galardones del público y al emprendedor, nuevas categorías de los Premios Comercio Excelente, que alcanzan este año su novena edición

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hacer de Logroño una ciudad referente del turismo de compras, incidiendo especialmente para ello en que la llamada Generación Z vuelva al comercio de proximidad. Es uno de los principales objetivos que se contemplan en el nuevo acuerdo marco, el tercero ya, que se firma entre Ayuntamiento y Universidad de La Rioja, que contempla el impulso de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la UR.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la rectora de la UR, Eva Sanz, han firmado este acuerdo, acompanados por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; el vicerrector de Política Científica de la Universidad, Eduardo Fonseca; y la directora de la Cátedra de Comercio, Cristina Olarte.

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para el impulso y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Comercio -nacida en el año 2010- contempla una subvención por parte del Consistorio de 38.750 euros para este ejercicio.

Sus líneas de trabajo parten de los resultados del Observatorio del Comercio de Logroño, la transformación de la demanda y la aparición de nuevos formatos comerciales on line que han modificado notablemente el escenario del comercio minorista.

El plan Estratégico del Comercio de Logroño 2021-2025, desarrollado por la Cátedra, indica que Logroño quiere ser referente español del comercio urbano moderno, tecnológico y diferenciado en ciudades de más de 100.000 habitantes y menos de 500.000.

"Apoyar al comercio es apoyar a la ciudad en su conjunto" "Los estudios derivados de la Cátedra plantean dotar al comercio logroñés de características diferenciadoras, generando vínculos fuertes con su clientela, desarrollando la omnicanalidad y actualizando el comercio mediante la transformación digital", ha explicado Escobar.

El primer edil ha agradecido a la Universidad de La Rioja "el esfuerzo que lleva años realizando por el comercio de proximidad logroñés, no sólo desde un punto de vista de conocimiento, estadístico y análisis, sino también de motivación para alcanzar la excelencia".

En su opinión, "esta Cátedra ha sido, durante 15 años, una palanca para el comercio de nuestra ciudad y su razón de ser es mostrar a Logroño como un referente en tecnología, sostenibilidad y turismo de compras".

Escobar ha apelado "a ese sentimiento de ciudad comercial en el que trabajamos junto a la universidad, dado que la apuesta por el comercio local supone apoyar a la ciudad en su conjunto" y ha recordado que este año, por primera vez en mucho tiempo, "son más los comercios que se han abierto que los que han cerrado y esta ilusión es la que tenemos que alimentar".

Por su parte, la rectora ha hecho partícipe de este convenio a la Cámara de Comercio, agradeciéndole su impulso visionario en 2010, y ha destacado la confianza constante del Ayuntamiento de Logroño a la Universidad de La Rioja "su compromiso y apoyo, formalizado a través de este convenio, hace posible mantener vivo el pulso comercial de nuestra ciudad".

Asimismo, ha reafirmado "la vocación de alianza y compromiso de la Universidad de La Rioja con los comerciantes locales como socios activos, como impulsores de estrategias de futuro y como guardianes de un comercio de proximidad que sigue latiendo con fuerza, fiel a sus raíces y abierto al mañana". T

ambién ha mostrado su orgullo por esta Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja, pionera en el ámbito comercial dentro del sistema universitario español, y que hoy sirve de modelo en Madrid, Valencia, Málaga o Canarias donde recientemente han creado sus cátedras extraordinarias de comercio.

EL CONVENIO.

Mediante el acuerdo suscrito hoy se van a desarrollar diferentes líneas de trabajo, como el Observatorio Comercio de Proximidad, que contemplan estudios específicos sobre los comerciantes, los clientes, los puntos de venta físicos del comercio minorista, su situación y propuestas de mejora.

En este punto, para 2025 se propone analizar las tiendas físicas de Logroño desde el punto de vista de la Generación Z, mediante metodologías de observación directa y cliente misterioso, además, se desarrollará un análisis de compra sostenible y se estudiará la presencia online de distintos sectores del comercio de Logroño.

A ello se suman jornadas potenciando elementos como la experiencia en compra física en las tiendas; el impulso del Laboratorio de Aprendizaje Servicio LApSretail; investigación académica; o actuaciones en el área de difusión para mejorar la confianza del comercio minorista en su potencial, como la puesta en marcha de una nueva convocatoria de los 'Premios Comercio Excelente' o la difusión de la Herramienta de Autodiagnóstico de los comercios de Logroño.

PREMIOS COMERCIO EXCELENTE 2025.

En el encuentro de hoy se ha informado, además, de la convocatoria de los prestigiosos 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025', que reconocen las buenas prácticas y la excelencia del comercio local logroñés, organizados desde la Cátedra Extraordinaria de Comercio puesta en marcha junto a la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento.

Los premios que se convocan se dividen en dos categorías: honoríficos y al mérito, contando cada una de ellas con distintas modalidades.

Los premios honoríficos son el Premio a la Mejor Trayectoria, destinado a reconocer la mejor trayectoria en el ámbito del comercio de Logroño, valorando tanto a personas como a establecimientos que, a lo largo de los años, han contribuido de forma destacada al desarrollo, la continuidad y la vitalidad del sector comercial en la ciudad; y el nuevo Premio del Público al Comercio Más Popular, que se otorgará mediante votación popular.

Por otro lado, los galardones al mérito, que se reconocen con una dotación económica de 1.000 euros, un diploma y una placa conmemorativa, son los habituales Premio Digitalización, Premio Comercio Sostenible y otra de las novedades, el Premio Emprender en Comercio, destinado a premiar el emprendimiento en el comercio de Logroño, este galardón reconoce a aquellos negocios que, en los últimos dos años, han apostado por nuevas propuestas comerciales o han emprendido proyectos innovadores que los hacen singulares en su entorno.

Podrán optar a los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025' todas las entidades, personas físicas (comerciantes) y establecimientos (negocios) que desarrollen o hayan desarrollado su actividad en el marco del comercio minorista independiente en el término municipal de Logroño, entendiendo como tal el servicio de atención al público en un negocio de la ciudad.

Las candidaturas y la documentación se podrán presentar desde hasta el 11 de noviembre a las 23:59 horas, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/PremiosComercioExcelenteLogroño2025.

Los premios serán fallados por un jurado compuesto por el concejal de Promoción de la Ciudad; la directora de la Cátedra Comercio; un miembro de esta unidad; y un representante del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja.

Los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2025' se entregarán en una gala, que tendrá lugar el 10 de diciembre en el Espacio Lagares.