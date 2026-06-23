'Bailando en plata' y 'Despierta con Logroño acompaña' vuelven este verano para combatir la soledad y el sedentarismo

Presentación de iniciativas municipales contra la soledad no deseada - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño vuelve a impulsar un año más dos de las actividades con más acogida para los mayores de nuestra ciudad. Los programas 'Despierta con Logroño acompaña' y ''Logroño vivo. Bailando en plata' vuelven con música y actividades de ocio para fomentar la socialización, la vida activa y luchar contra la soledad de este colectivo.

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, junto a técnicos del programa 'Logroño acompaña' y varios artistas que participan en el programa, ha presentado la programación de 'Logroño vivo. Bailando en Plata' y 'Despierta con Logroño acompaña' para estos meses de verano.

Estas actividades están enmarcadas en el programa 'Logroño acompaña', actuaciones del Consistorio dirigidas a fomentar la socialización y combatir el sedentarismo. La iniciativa 'Logroño vivo. Bailando en plata' "es uno de los programas de mayor acogida entre los mayores de nuestra ciudad", ha explicado Sainz, "por ello continuamos en la misma línea que en años anteriores: un concierto inaugural en la Concha del Espolón y doce conciertos más en el Parque Gallarza a las 20,15 horas".

"Estas citas musicales al aire libre ofrecen a todos los públicos, pero sobre todo nuestros mayores, la oportunidad de salir de casa y disfrutar de un gran ambiente, mientras se mueven y socializan". Después de la sesión de música y baile amenizada por Los Átomos y prevista para este viernes 26 de junio a las 20,30 horas en El Espolón, 'Bailando en plata' se desplaza al Parque Gallarza hasta el 18 de septiembre, todos los viernes a las 20,15 horas. Calendario de actuaciones: 3 de julio. Son & Do 10 de julio. Dj Yoandris 17 de julio. Sara y Guillermo 24 de julio. Dj José Antonio Novoa 31 de julio. Duo Ari & Herrera 7 de agosto. Dj Yoandris 14 de agosto. Sara y Guillermo 21 de agosto. Duo Ari & Herrera 28 de agosto. Son & Do 4 de septiembre. Dj José Antonio Novoa 11 de septiembre. Dj Yoandris 18 de septiembre. Sara y Guillermo.

Precisamente, DJ Yoandris ha destacado el crecimiento de este programa, así como la relación intergeneracional que se vive, al tiempo que Julián Santamaría, de 'Los Átomos', ha señalado que las jornadas "son mágicas", hasta el punto de "como músicos también servirnos como terapia".

PROGRAMA 'DESPIERTA CON LOGROÑO ACOMPAÑA'

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, vuelve a poner en marcha 'Despierta con Logroño acompaña', una iniciativa que, en la misma línea que 'Bailando en plata' busca "fomentar el ejercicio físico y el envejecimiento activo a través de juegos y bailes en línea dirigidas a reducir la soledad y el aislamiento de las personas mayores de sesenta años", ha indicado Sainz, quien ha subrayado que desde el consistorio "se trabaja para que las personas mayores encuentren acompañamiento y puedan mantenerse activos".

La responsable del mismo, Amaya Sáenz de Urturi, ha manifestado que la actividad ha ido creciendo desde su inicio en 2023, acudiendo unas 280 personas hasta las 420 del año pasado. "Empezamos con un poquito de ejercicio físico, suave, para luego pasar a hacer algo de estimulación cognitiva y la estrella, que es el baile en línea".

"Aparte de que sea la actividad en sí misma, el objetivo fundamental es prevención de soledad y sí que a lo largo de estos años aparte de ver incrementar el número de usuarios que acuden a las distintas localizaciones lo que es tremendamente satisfactorio es que cuando nosotros recogemos nuestros bártulos nos vamos encontrando en terrazas a grupos de personas que asisten a la actividad que luego se quedan y establecen relaciones", ha resaltado Sáenz de Urturi.

PROGRAMA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA

Por su parte, la trabajadora social, que desarrolla su labor en 'Logroño Acompaña', María Ruiz, ha explicado que este programa municipal "trabaja contra la soledad no deseada, y persigue los objetivos de detección, difusión y prevención trabaja a través de tres áreas".

Estas tres áreas, son la comunitaria, "que trabajamos por enmarcar todas aquellas actividades de los distintos barrios y asociaciones y entidades que son cercanas al individuo y por fomentar que esas personas acuerdan a las actividades".

Luego estaría el área individual, "que trabajamos ya con aquellos casos de soledad más crónica, soledad más dura, por así decirlo, en los que creamos un plan de intervención individualizado que persiguió unos objetivos para mejorar la calidad de vida de todas estas personas".

Finalmente, ha explicado que desarrollan el área grupal que "trabajamos todo el año en distintos talleres, encaminados a la prevención".

A continuación, han presentado el programa 'Despierta con Logroño acompaña', en el que se puede participar gratis, sin inscripción, se llevarán a cabo actividades de ejercicio físico, juegos y baile adaptado para personas mayores, todos los días de lunes a viernes, de 10:00 a 11:00 horas en las siguientes ubicaciones: Lunes: Parque de la Cometa: 6, 13, 20 y 27 de julio, y 3, 10, 17 y 24 de agosto. Martes: Parque Gallarza: 7, 14, 21 y 28 de julio, y 4, 11, 18 y 25 de agosto. Miércoles: Parque de la Solana (Yagüe) el 1, 8, 15, 22 y 29 de julio, y 5, 12, 19 y 26 de agosto. Jueves: Plaza Tomás y Valiente, 2, 9, 16, 23 y 30 de julio; Plaza de los Tilos: 6, 13, 20 y 27 de agosto. Viernes: Plaza del Mercado: 3, 10, 17, 24 y 31 de julio y 7, 14, 21 y 28 de agosto.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la Oficina de Atención a Personas Mayores continúa abierta de lunes a jueves de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, y los viernes prestará servicio de 10,00 a 13,00 horas.