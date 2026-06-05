Balance de Criminalidad de Logroño: "La ciudad sigue siendo segura", aunque se aprecia aumento de la cibercriminalidad

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LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Se confirma que Logroño sigue siendo una ciudad segura". Es la conclusión que ha ofrecido la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, de los datos del Balance de Criminalidad en la capital riojana correspondiente ya al primer trimestre de este año 2026.

Unas cifras que se han expuesto este viernes en el transcurso de la Junta Local de Seguridad, que Arraiz ha presidido junto al alcalde logroñés, Conrado Escobar, y en la que se ha abordado también el dispositivo de seguridad para las fiestas de San Bernabé.

En este sentido, la delegada ha detallado que la capital riojana se sitúa en una tasa de criminalidad del 39,5 delito por cada 1.000 habitantes, lo que supone un aumento de dos décimas por encima de la registrada al concluir 2025, "con lo que podemos decir que se mantiene".

Y ha añadido que, en el caso de la comunidad, la tasa es del 36,6, "con lo que somos una comunidad especialmente segura, la cuarta en el ránking", de manera que, aunque Logroño se encuentra "un poco por encima de la media, como siempre, la comunidad tiene unos indicadores muy por debajo de la media nacional".

La delegada ha destacado, con todo, el "importante aumento" de la cibercriminalidad, pasando de las 360 infracciones penales cometidas en/por medio ciber de enero a marzo de 2025 a 401 en este mismo periodo de 2026.

"Una vez más es necesario advertir a la ciudadanía que estén alerta a este tipo de estafas porque la colaboración ciudadana puede ser en ocasiones una gran ayuda a la hora de evitar el auge de este tipo de delitos", ha añadido Beatriz Arraiz.

Por contra, ha resaltado que "frente a este importante incremento de los ciberdelitos, el número delitos considerados como criminalidad convencional descendieron pasando de 598 infracciones entre enero y marzo de 2025 a 530 en este mismo periodo en el año 2026".

Uno de los indicadores donde más desciende la delincuencia en Logroño en este primer trimestre es en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones pasando de 52 en 2025 a 41 en el presente año (un 21,2% menos).

Otro indicador destacado es el de la sustracción de vehículos que desciende un 75%, pasando de 12 en el primer trimestre del 2025 a 3 en el presente año. De la misma manera, la cifra de robos en domicilios sufre un descenso del 10,5% respecto al primer trimestre del año anterior pasando de 38 a 34.

De cara a San Bernabé, ha insistido en que es importante tomar medidas preventivas. "Los delincuentes que se dedican al robo en domicilios aprovechan las ausencias de nuestros hogares y una menor afluencia de vecinos en los inmuebles", ha apuntado Arraiz.

Igualmente, la delegada ha destacado que la comunidad tiene una de las más elevadas tasas de esclarecimiento de delitos -un 50%- "incluidos los ciberdelitos", pasas concluir señalando que "los datos de criminalidad de Logroño son buenos, estamos satisfechos pero vamos a seguir trabajando, sobre todo en la colaboración".