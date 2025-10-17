El Banco de Alimentos busca 780 voluntarios para la 'Gran Recogida', en la que espera alcanzar 200.000 kilos

Archivo - Miembros de la Federación Española de Bancos de Alimento (FESBAL) realizando labores de recogida de alimentos - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos busca en La Rioja 780 voluntarios, de los 1.200 que necesita, para la 'Gran Recogida', en la que espera alcanzar 200.00 kilos y que, este año, se adelanta y se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en 65 establecimiento de esta comunidad.

El presidente del Banco de Alimentos en La Rioja, Juan Carlos Fernández, ha presentado hoy la 'Gran Recogida' del año 2025 junto al vicepresidente de la entidad, Manuel Pascual, y los padrinos de la iniciativa, los hermanos, y cocineros, Echapresto (Ignacio y Carlos).

Hasta 65 establecimiento, 39 en Logroño y 26 en otras localidades de La Rioja, participarán, del 7 al 9 de noviembre en una recogida que espera alcanzar los 200.000 kilos, superando los 178.817 del año pasado.

Esto supone que habrá una oportunidad de donar, tanto dinero como alimentos, en la caja de establecimientos de nueve localidades. Pascual ha incidido en que, aunque la donación en caja se haga con dinero, a ellos les llega en forma de alimentos siempre.

La Gran Recogida es la jornada más emblemática pero empresas y particulares pueden donar todo el año. De este modo, el año pasado se alcanzaron los 916.914 kilos. Fue el primer año que se bajó del millón de kilos, a causa tanto de la inflación como del descenso de aportaciones de empresas.

Desde el año 2012 no se bajaba del millón de kilos y, desde el Banco de Alimentos, se llama a la solidaridad para volver a alcanzar esta cifra. Para ello, del 31 de octubre al 2 de noviembre se instalarán mesas informativas con las que animar a participar en la 'Gran Recogida'.

El Banco de Alimentos atiende a alrededor de 9.000 personas. A este respecto, el presidente de la entidad ha señalado cómo, según la tasa AROPE, el 2,7 por ciento de la población no puede tomar proteínas animales (carne o pescado) cada dos días.

Ha indicado que "esto es importante" porque "el hambre del siglo XXI ya no es la imagen de los años 80, de grandes hambrunas, va vinculado al sobrepeso".

"Es decir, comer ultraprocesados es infinitamente más barato que comer comida, sana, fresca, por eso tenemos que entender que más que de hambre tenemos que hablar de alimentación", ha afirmado.