El Banco de Alimentos de La Rioja hace un llamamiento a la solidaridad ante el inicio de la XIV Gran Recogida

Archivo - La Gran Recogida 2025 en La Rioja - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hoy comienza la XIV Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja y la entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a esta gran movilización solidaria. Los días 13, 14 y 15 de noviembre serán tres jornadas fundamentales para demostrar que la solidaridad riojana sigue muy viva y que, con la colaboración de todos, es posible ayudar a quienes más lo necesitan.

La Gran Recogida necesita la participación de toda La Rioja. Cada donación, por pequeña que sea, cuenta. Por eso, el Banco de Alimentos invita a los ciudadanos a aprovechar su compra habitual durante estos días para colaborar con una aportación de alimentos o una donación económica. También anima a quienes todavía no se han inscrito a dedicar unas horas de su tiempo como voluntarios.

Esta XIV edición cuenta con un padrino de excepción: Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, que se ha sumado a la campaña para respaldar y dar visibilidad a esta iniciativa solidaria. Su participación contribuye a trasladar un mensaje de compromiso, generosidad y trabajo en equipo, valores imprescindibles para conseguir que la Gran Recogida alcance sus objetivos.

La campaña contará con 66 establecimientos colaboradores distribuidos por toda La Rioja. De ellos, 55 permitirán realizar tanto donaciones de alimentos como aportaciones económicas, 10 recogerán exclusivamente donaciones económicas y uno recogerá únicamente alimentos.

La distribución territorial será la siguiente:

Rioja Alta: 14 establecimientos.

Rioja Media: 39 establecimientos.

Rioja Baja: 13 establecimientos.

Las personas que acudan a realizar sus compras podrán colaborar mediante la entrega de alimentos en los establecimientos habilitados o realizando una aportación económica en caja.

Es importante recordar que las donaciones económicas también se transforman en alimentos.

El dinero recaudado se destina a adquirir productos alimentarios en los propios establecimientos colaboradores, que posteriormente se entregan a las personas beneficiarias a través del Banco de Alimentos de La Rioja.

De esta manera, cada ciudadano puede colaborar según sus posibilidades y elegir la modalidad que le resulte más cómoda. No importa la cantidad, lo importante es participar.

TU TIEMPO TAMBIÉN ALIMENTA: NECESITAMOS VOLUNTARIOS

La otra gran necesidad de esta campaña es el voluntariado. El Banco de Alimentos precisa aproximadamente 1.000 personas voluntarias para cubrir los puestos de recogida en los 56 establecimientos que realizarán recogida física de alimentos.

Las personas voluntarias son fundamentales para informar a los clientes, explicar las distintas formas de colaboración, animar a participar y facilitar las donaciones.

Por ello, la entidad mantiene abierta la inscripción y anima a particulares, familias, grupos de amigos, asociaciones, empresas y colectivos de toda La Rioja a sumarse a esta experiencia solidaria.

Dedicar unas horas de nuestro tiempo puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas.

Las personas interesadas pueden inscribirse en: https://www.bancodealimentosdelarioja.org/voluntariado/ Más de 10.000 personas necesitan nuestra colaboración La Gran Recogida es una de las principales campañas del Banco de Alimentos de La Rioja y una oportunidad para transformar la generosidad de la ciudadanía en ayuda directa para más de 10.000 personas.