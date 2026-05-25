El Banco de Sangre se dota de una nueva unidad móvil "más confortable" y pide a los donantes acudir al menos dos veces

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, visita la nueva unidad móvil - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre de La Rioja se ha dotado de una nueva unidad móvil, "más confortable y moderna" y ha pedido, en la mañana de hoy, a los donantes que acudan, al menos, dos veces al año.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha cercado a conocer la nueva unidad móvil, que ha supuesto una inversión de 600.0000 euros, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Han acudido, también, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, y el director técnico del Centro de Transfusión de La Rioja, Carlos Sola.

Los donantes de sangre, ha destacado Sola, "son gente que se acerca para ayudar a los demás, a gente que no conocen y ayudan a salvar la vida de casi 3.000 personas todos los años en La Rioja".

El año 2025, ha detallado el jefe del Ejecutivo, cerró con casi 9.000 donaciones, 1.027 de donantes nuevos. "Hay que agradecer siempre que La Rioja es una comunidad comprometida", ha subrayado.

Sola ha indicado que el cincuenta por ciento de los donantes de sangre en La Rioja sólo acuden a donar una vez al año. Por eso, ha querido pedir "ese esfuerzo" de acudan dos veces al menos.

"Con sólo venir una vez más al año nos ayudarían a que pudieramos solventar los pequeños problemas que tenemos en algunas ocasiones puntuales, como puede ser la salida de los puentes, por ejemplo, ahora en San Bernabé".

Ha pedido "que nadie se excluya" y piense que porque toma una medicación, o tiene un tatuaje, no puede; que consulte con el Banco de Sangre.

UNA UNIDAD QUE ACOGE EL 70% DE LAS DONACIONES

El presidente del Gobierno riojano ha apuntado que se cumplen veinte años del Banco de Sangre en La Rioja, "con una labor muy importante, porque cuando las personas donan sangre, están salvando las vidas de muchos pacientes".

El setenta por ciento, aproximadamente, de las donaciones, ha relatado, se hacen desde esta unidad móvil que "necesitaba renovarse" y que, al hacerlo, "tiene muchas mejoras".

De este modo, ha considerado, se va a seguir "potenciando la labor de donación de sangre, acercándola a todos los ciudadanos de La Rioja, "con una unidad móvil más moderna, más confortable".

UNA UNIDAD MÁS CÓMODA

El nuevo vehículo cuenta con cuatro sillones de donación, inicialmente para donación de sangre total pero, en breve, se podrán realizar procedimientos de donación mediante aféresis.

Tal y como ha destacado el Ejecutivo regional, el interior ha sido diseñado para ofrecer un circuito más funcional, cómodo y accesible.

La unidad dispone de una zona de recepción y acogida de donantes, espacio para la entrevista médica previa, área de extracción y una zona final de descanso.

Se ha incorporado un sistema reforzado de aislamiento térmico y acústico, así como equipos de climatización más potentes y eficientes, tanto para calefacción como para refrigeración, que permitirán mantener unas condiciones adecuadas durante todo el año.

La nueva unidad móvil incorpora, asimismo, avances en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. El vehículo dispone de motores de combustión más eficientes y sistema de propulsión mediante GLP, lo que permitirá reducir de forma significativa las emisiones contaminantes.

Además, integra un innovador sistema de baterías que posibilita el funcionamiento autónomo de la unidad durante al menos cinco horas sin necesidad de emitir CO2.