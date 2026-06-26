La banda 'Burning' sustituye a Miguel Ríos en la jornada del sábado de 'Gran Reserva'

Archivo - Burning - JUANLU VELA - Archivo

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

A escasas horas de que rujan los motores de su tercera edición, el 'Gran Reserva Festival' se ve obligado a comunicar un cambio de última hora en su programación. Por motivos de salud y bajo estricta recomendación médica, Miguel Ríos no podrá actuar en la jornada de este sábado 27 de junio. Desde la organización de Burcor le deseamos al artista una pronta y completa recuperación.

Lejos de frenar el ritmo, el festival ha reaccionado con rapidez "para mantener el listón en lo más alto". Los legendarios Burning "se incorporan de urgencia al cartel del sábado para ofrecer una noche de rock auténtico, canalla y con el sello imborrable de las grandes bandas de nuestro país".

La jornada del sábado mantiene intacta su esencia histórica. Burning, aterrizan en Calahorra listos para incendiar el escenario principal. Con más de 50 años de trayectoria a sus espaldas, la banda madrileña regalará al público un directo cargado de actitud y repleto de himnos intergeneracionales como '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?', 'Mueve tus caderas' o 'Una noche sin ti'.

Su descarga de rock urbano se unirá a la fuerza transgresora de El Drogas y al pop electrónico de OBK, completando una noche llena de ritmo junto a Enay y las sesiones de Sion y Juan P. I

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTRADAS

La organización comunica que todos los abonos y entradas de día adquiridos para el sábado siguen siendo perfectamente válidos para acceder al recinto. "La salud es siempre lo primero y mandamos todo nuestro cariño a Miguel Ríos. Queríamos que el espíritu rockero de esa noche no se perdiera, y no hay nadie mejor en este país para incendiar un escenario que Burning; van a hacer que Calahorra viva una noche inolvidable", declaran desde la dirección del festival. Los últimos accesos disponibles para vivir la edición más rockera de Gran Reserva estarán a la venta en la Taquilla Oficial del festival.