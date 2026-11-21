LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Música de Logroño, bajo la dirección de José Ángel Cabezón Domínguez, continúa este domingo su Ciclo de Otoño 2026 con el concierto 'El destino de los dioses'.

La cita será en el Auditorio Municipal de Logroño a las 13 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La mitología ha sido una fuente constante de inspiración para los compositores, que han encontrado en sus relatos un extraordinario vehículo para la evocación y la narración musical.

Bajo el título 'El destino de los dioses', la Banda de Música de Logroño reúne un programa en el que la tradición clásica y la mitología nórdica sirven de punto de partida para algunas de las páginas más sugestivas del repertorio contemporáneo para banda.

El programa está formado por 'Dominion of the Sky' (David Shaffer); 'Fate of the Gods' (Steven Reineke); 'Bacchus Dios del Vino' (Ferrer Ferrán); 'Zeus: King Of The Gods' (Rob Romeyn); y 'El Martillo de Thor' (José Ramón Rico).

El Ciclo de Otoño 2026 concluirá el 20 de diciembre, con el tradicional Concierto de Navidad.