El 'Barullo Fest' llena de arte La Gota de Leche en un festival hecho por y para los jóvenes

Presentación del Barullo Fest - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, acompañada por el director general de Familia y Servicios Sociales, Jesús Esteban, junto a los artistas Víctor Aguado DJ, Karina Romina, David Schubert, Celia de la k casa: arte drag y Donna, en representación de los artistas de esta edición, ha presentado las actividades enmarcadas en esta nueva cita con la cultura y el talento joven.

"Un año más, el 'Barullo Fest' trae al centro de Logroño la mejor representación de la cultura y el arte emergente de nuestra ciudad. Una muestra viva de que en la ciudad la semilla de la creatividad crece y se nutre de las tendencias actuales nacionales e internacionales entre los más jóvenes". Lázaro ha querido poner en valor que este festival "no solo es una herramienta de expresión para los jóvenes, sino que genera ciudad y espacios de crecimiento cultural".

CUATRO DÍAS DE ACTIVIDADES

Desde el martes 30 de junio y hasta el viernes 3 de julio, arte para todos los gustos en casi una treintena de actos que tendrán lugar entre las 17:30 y las 21:00 horas. Todas las citas se llevarán a cabo en la calle, en las inmediaciones de La Gota de Leche, excepto los conciertos de las 20:00 horas, que serán en la Plaza de la Diversidad, frente al edificio de Ibercaja.

La creación artística tendrá un papel protagonista con talleres de artesanía, manualidades y todo tipo de arte. En lo musical, destacan actuaciones de baile, DJ a las 19:00 horas, además de los conciertos en directo a las 20:00 horas.

Asimismo, se han programado también recitales de poesía, monólogos, intervenciones artísticas, teatro y arte drag. En palabras de Lázaro "el 'Barullo Fest' es, en definitiva, un punto de creación y crecimiento conjunto con actividades colaborativas que enriquecen la ciudad".

UN FESTIVAL POR Y PARA LOS JÓVENES

Tal y como ha destacado la edil de Juventud "lo bonito de este festival es que está organizado por y para los jóvenes de la ciudad. Son los propios artistas los que, de un modo 100 por ciento participativo, diseñan, gestionan y coordinan cada actividad".

Desde el Ayuntamiento de Logroño, a través de La Gota de Leche y de Cultura Joven, se facilita a la organización la realización del festival mediante la dinamización, supervisión y evaluación del proyecto. Como en ediciones anteriores, la convocatoria se ha gestionado mediante las redes sociales de La Gota de Leche y a través de un grupo de Whatsapp en el que los artistas se unen y aportar sus conocimientos e ideas. Toda la programación disponible en la web lagota.es y en sus redes sociales.