De la batalla a la celebración: un cañonazo de colores conmemora la defensa sobre las tropas francesas

Cañonazo para abrir las Fiestas de San Bernabé - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Arco de San Bernabé, lugar que simboliza una de las puertas de la muralla de la ciudad en el 1521, ha simbolizado hoy, también, la transformación de una batalla en fiesta con una cascada de colores, en forma de lluvia de serpentinas, con un cañonazo lanzado por el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar.

Del 6 al 12 de junio, los logroñeses saldrán a la calle a celebrar que un día no dejaron que los franceses les conquistaran, con la ofrenda del pan y el vino como epicentro, dado que sus antepasados sobrevivieron con lo que pescaban engañando a los franceses, y un mercado que revive el ambiente de aquellos días.

Juglares, mercaderes y soldados tomarán la ciudad; pero antes, el cronista de la ciudad, Federico Soldevilla, ante los ciudadanos y bajo el Arco de San Bernabé, ha dado lectura al bando acompañado por una corporación que, incluído el alcalde, iba vestida de la época.

"Mando y animo a todos los logroñeses y a quienes nos visitan", ha proclamado, "que engalanéis balcones, plazas y calles; os vistais de época, porque la historia se pasea entre nosotros" y, por supuesto, "acompañeis los banderazos" con los que el alcalde tomará, una vez más, posesión de la ciudad una vez expulsado el ejército francés.

Los votos de San Bernabé, que hoy ha recordado, son: acudir a vísperas y honrar al santo; salir en procesión; alzar la bandera; encender luminarias; y el guiso del toro. Se unen la ofrenda del pan, el pez y el vino y la costumbre de las fresas con vino.

A continuación, se ha procedido a la apertura del Mercado Renacentista en las calles y plazas del Casco Antiguo, así como a la inauguración de los campamentos logroñés y francés en el Parque del Ebro.

En mayo de 1521 un ejército francés apoyado por navarros pone bajo sitio la ciudad de Logroño. El 24 de mayo se formaliza el asedio y los franceses, apoyados por 29 cañones, intentan asaltar la ciudad sin éxito, con graves bajas en ambos bandos. La resistencia de los logroñeses puso fin a un asedio que se conmemora cada 11 de junio.