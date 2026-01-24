Una batucada representa la detención y juicio por crímenes de lesa humanidad a Trump, Netanyahu y Von Der Leyen

Llegada de la manifestación a la Plaza del Mercado - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una batucada ha recorrido el centro de Logroño representando la detención, y juicio, por crímenes de lesa humanidad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen.

Desde la Plaza de la Diversidad, la comitiva ha avanzado hasta la Plaza de Mercado, donde se ha desarrollado el juicio. Por el camino, los tres responsables políticos encabezaban la marcha, atados, frente a un grupo de mujeres de negro representando los cadáveres de bebés.

La Escuela de Samba ha puesto la música en un acto con un doble objetivo, que no se olvide que el genocidio al pueblo palestino, por parte de Israel, sigue; y pedir una respuesta jurídica.

Iñaki Muñoz, de Acampada por Palestina ha clamado frente a la "impunidad" que está habiendo "ante un genocidio" y "ante crímenes de guerra y lesa humanidad".

"Esperamos que nuestros gobernantes, que nuestras instituciones tomen cartas en el asunto y exijan que la Corte Penal Internacional, que el Tribunal Internacional de Justicia y que el Tribunal de Derechos Humanos puedan actuar libremente y tomen medidas sobre el asunto", ha afirmado.

Los manifestantes han gritado: 'Netanyahu a prisión', 'Free, free Palestine' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.