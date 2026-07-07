Beatriz Martínez Arnedo, nueva presidenta del Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja

Reunión de la consejera Manzanos con los nuevos responsables del Consejo de la DOP Aceite de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La representante de Almazara Riojana, Beatriz Martínez Arnedo, ha sido elegida por unanimidad como la nueva presidenta del Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja, recogiendo el testigo que le ha dejado Clara Espinosa Ruiz para los próximos cinco años.

El órgano gestor de la marca de calidad del aceite riojano ha renovado su junta directiva tras el último proceso electoral que ha finalizado este martes 7 de julio.

Su elección se ha producido dentro del proceso ordinario de renovación de la junta directiva, que se inició el pasado 14 de abril con la publicación en el BOR de la orden electoral de convocatoria de elecciones a vocales del Consejo Regulador.

A la convocatoria, se ha presentado una única candidatura, formada por 8 vocales del sector productor (4 titulares y 4 suplentes), 6 vocales del sector elaborador (3 titulares y 3 suplentes) y 2 vocales del sector comercializador (1 titular y 1 suplente).

Al haberse presentado una única candidatura, sus vocales han quedado elegidos automáticamente, transcurrido un plazo de alegaciones. Esta mañana se han reunido para designar a un presidente.

Por consenso y unanimidad, la nueva junta ha elegido a Beatriz Martínez Arnedo como máxima representante de la marca de calidad del oro líquido riojano.

En el desarrollo de sus funciones, le acompañará como vicepresidente Emilio Abad Sáenz-Torre. En ausencia de la presidenta, será Abad Sáenz-Torre quien asuma la responsabilidad de la presidencia.

De este modo, la composición de la nueva directiva del Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja será la siguiente:

Sector productor

Titulares: Almazara Ecológica de La Rioja, representada por Isaac Catalán Ordoyo. Emilio Abad Sáenz-Torre. Álvaro Alonso Melón. Almazara Iregua, representada por Érik García Martínez.

Suplentes: José Luis Martínez Ruidíaz. Javier Grijalba Valgañón. Juan Carlos Martínez Arnedo. José María Falcón del Río.

Sector Elaborador

Titulares: Trujal 5 Valles, representado por Sara Pérez Viguera. Almazara Riojana, representada por Beatriz Martínez Arnedo. Trujal de Galilea, representado por Helena Soto Torres.

Suplentes: Almazara Valle de Añamaza, representada por Javier Alfaro Coloma. Almazara El Alberque, representada por Antonio Martínez Palacios. Sociedad Cooperativa Los Santos Mártires, representada por José Manuel Ruiz Gutiérrez.

Sector Comercializador

Titular: Bodegas y Viñedos Señorío de Librares, representada por Clara Espinosa Ruiz.

Suplentes: Bodegas Altanza, representada por David Sáez de Ojer Tobalina.

REUNIÓN CON NOEMÍ MANZANOS.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha recibido hoy mismo a Beatriz Martínez. Tras el primer encuentro institucional, Manzanos ha subrayado el peso estratégico de esta marca de calidad, "un sector importante para nuestra agricultura, que cuenta con más de 1.200 hectáreas, y que nos están dando muy buenos resultados por la excelencia de los productos riojanos que nos reportan los mercados nacionales e internacionales".

El 'Aceite de La Rioja', ha añadido, "es parte fundamental del sector agroalimentario riojano" y de la mano de la nueva junta directiva del Consejo de la DOP, "que cuenta con un equipo dinámico y joven en el que se integran tanto productores y agricultores como elaboradores y comercializadores, el futuro de este oro líquido está asegurado".

En este sentido, la etapa que comienza "supondrá un nuevo impulso en cuanto a investigación, a nuevas variedades y a nuevos retos comerciales para que nuestro aceite continúe creciendo y siendo ese emblema de la excelencia nuestro sector agroalimentario", ha destacado la consejera.

Por su parte, la nueva presidenta de la DOP Aceite de La Rioja ha declarado que "comenzamos esta aventura con mucha ilusión y muchas ganas, porque es un proyecto que se identifica con mi manera de pensar sobre la calidad y la defensa del origen y del territorio".

"Afrontamos el reto de hacer de la denominación una marca potente para aumentar las ventas y que se nos conozca más dentro y fuera de la región", ha añadido.

Para ello, ha precisado Beatriz Martínez, "lo principal es que haya una cohesión entre productores, elaboradores y comercializadores, y que rememos todos en el mismo sentido para conseguir ese objetivo de hacer una marca fuerte".