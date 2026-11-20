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LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Berceo dará este viernes, a partir de las 18.00 horas, el pistoletazo de salida a la Navidad con una gran celebración para toda la familia. Música en directo, personajes navideños, dulces y muchas sorpresas acompañarán una tarde pensada para disfrutar con niños, padres y abuelos y compartir juntos la ilusión de estas fechas.

Bajo el lema 'Enciende tu ilusión', Berceo quiere convertir el encendido navideño en uno de esos momentos que se disfrutan en familia y permanecen en el recuerdo. Una cita abierta a todas las edades para comenzar la cuenta atrás hacia la Navidad rodeados de música, magia y emoción.

El presentador y DJ David Moreno será el encargado de conducir la fiesta y ponerle ritmo a la tarde, en la que tampoco faltarán los personajes navideños del pasacalles 'Candy Christmas', que recorrerán los pasillos del centro comercial y repartirán dulces entre los más pequeños.

La música tendrá también un protagonismo especial con la actuación sorpresa del coro En Kanto Vocal, integrado por jóvenes voces de Logroño, que contribuirá a crear el ambiente navideño de la celebración.

La fiesta tendrá además su momento más dulce gracias a Melt, que repartirá 500 mini tartas de queso entre los asistentes. Para conseguir una de estas especialidades será necesario disponer de la aplicación de Berceo y esperar el turno de reparto.

El encendido de las luces permitirá descubrir la decoración navideña de Berceo, que este año tendrá como protagonista un espectacular caballito balancín gigante. Esta figura se convertirá en uno de los principales atractivos del centro comercial y ofrecerá a los visitantes un espacio especial para sus fotografías familiares.

PAPÁ NOEL LLEGARÁ EL 18 DE DICIEMBRE Y LOS REYES MAGOS A PARTIR DEL 26

La programación navideña del Centro Comercial Berceo continuará durante las próximas semanas con unas visitas muy especiales. A partir del 18 de diciembre, Papá Noel y los Reyes Magos, acompañados de sus ayudantes, estarán en el Centro Comercial, para que los más pequeños tengan la oportunidad de entregarles personalmente sus cartas y compartir sus deseos.

Además, Berceo pondrá en marcha una iniciativa para facilitar los preparativos de estas fiestas. Desde el 20 de noviembre hasta el 5 de enero, los usuarios de su aplicación podrán recoger gratuitamente papel de regalo navideño en el Punto de Información del centro comercial. Esta promoción permitirá obtener un rollo de papel de regalo por semana y usuario, previa presentación de la aplicación de Berceo.

Berceo invita a todos los riojanos a vivir el inicio de la Navidad en una tarde pensada para compartir en familia, disfrutar de la ilusión de estas fechas y descubrir todas las sorpresas que acompañarán la programación navideña del centro comercial durante las próximas semanas.