Beronia celebra el 23 de mayo su II Marcha Solidaria entre Viñedos, con recaudación para Fundación Pioneros

BERONIA PRESENTA SU II MARCHA SOLIDARIA ENTRE VIÑEDOS - BODEGAS BERONIA

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Beronia celebrará el próximo sábado, 23 de mayo, su II Marcha Solidaria entre Viñedos, con recaudación para Fundación Pioneros, tras el "éxito" de la primera.

La iniciativa forma parte del programa People + Planet, con el que la familia González Byass "reafirma su compromiso con el cuidado del entorno y el bienestar de las comunidades locales", ha informado la organización.

Se trata de una marcha familiar de siete kilómetros, adaptada para todos los públicos, que se celebrará el 23 de mayo a las 11:00 horas y estará dedicada a Fundación Pioneros, que impulsa proyectos de desarrollo social y educativo para niños, jóvenes y familias vulnerables en La Rioja.

La cita cuenta con el apoyo de patrocinadores como Agroalimentaria de La Rioja, Agromillora, Bokatta, Cullighan, Deportes Ferrer, eLeclerc, Lacasa, Martínez Solano y Pascual que se suman a esta iniciativa solidaria.