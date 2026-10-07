La Biblioteca de Calahorra celebra el Día Internacional de la Dislexia este jueves

Cuentcuentos en la Biblioteca de La Rioja por el Día de la Dislexia - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' conmemorará el jueves 8 de octubre el Día Internacional de la Dislexia. Para ello, acogerá la lectura del cuentacuentos titulado 'Hugo tiene dislexia', organizada por la asociación RiojaDislexia.

Este libro cuenta la historia de un niño con dislexia que tiene dificultades en la escuela, pero no sabe por qué y explica las consecuencias emocionales del trastorno, así como la importancia del diagnóstico y de las adaptaciones en el aula. La actividad comenzará a las 18,00 horas y tendrá lugar en la sala juvenil de la Biblioteca.

La finalidad de este cuento es dar a conocer la dislexia de una forma sencilla y cercana, comprenderla y normalizarla. También reforzar la autoestima de las personas que la padecen. La actividad está dirigida todos los públicos y no requiere inscripción previa para asistir.