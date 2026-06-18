La Biblioteca municipal de Calahorra confirma sus clubes de lectura para adultos el próximo curso

La Biblioteca municipal de Calahorra consolida sus clubes de lectura para adultos y confirma su continuidad el próximo curso 2026- 2027 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala responsable de la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' de Calahorra, Isabel Sáenz, ha clausurado este jueves los dos clubes de lectura para adultos. Una iniciativa cultural que continúa creciendo año tras año y que ya se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro más valorado por los usuarios.

El club de lectura vespertino celebró su última sesión el pasado martes, 16 de junio, mientras que el club de lectura matinal puso fin a su actividad ayer miércoles, 17 de junio. En cada uno de los grupos han participado 15 personas, además de las responsables de coordinar y dinamizar las sesiones, Pilar Sáenz y Pilar Madorrán.

Las reuniones se celebran una vez al mes, desde octubre hasta junio. El horario de los encuentros del grupo de la tarde son los martes a partir de las 19 horas y el de las mañanas los miércoles desde las 11 horas. Ambos clubes han tenido una excelente acogida.

El compromiso demostrado por los participantes y las peticiones para garantizar su continuidad han llevado al Ayuntamiento de Calahorra a confirmar la continuidad de los dos clubes de lectura durante el próximo curso 2026-2027.

Los participantes han destacado que estas citas con la lectura les permiten mantenerse activos intelectualmente, desarrollar sus capacidades cognitivas, fortalecer las relaciones sociales y profundizar en el conocimiento y disfrutar de la literatura.

Para la próxima edición, que se desarrollará entre los meses de octubre a junio, los interesados se podrán inscribir de manera presencial en la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' a partir del mes de septiembre. La selección de participantes se realizará mediante sorteo público.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma su compromiso con el fomento de la lectura y la creación de espacios culturales que favorezcan el aprendizaje, la convivencia, la participación ciudadana y el enriquecimiento personal de los asistentes.