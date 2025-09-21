La Biblioteca municipal de Calahorra organiza 2 clubes de lectura para adultos este nuevo curso - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' ha empezado el nuevo curso con muchas novedades. La concejala delegada de este servicio, Isabel Sáenz, las ha dado a conocer junto a la directora del Archivo y de la Biblioteca municipal, Claudia Calvo.

Tras el éxito del año pasado se van a organizar dos clubes de lectura para adultos con 15 plazas cada uno.

Continuará el dirigido por Pilar Madorrán los miércoles por la mañana, a partir de las 11,00 horas y además habrá otro por la tarde. Concretamente, se desarrollará los martes a las 19,00 horas guiado por Pilar Sáinz. Las reuniones serán una vez al mes y tendrán lugar en la Biblioteca municipal.

Las personas que quieran participar en alguno de estos dos clubes de lectura deben inscribirse en la Biblioteca entre el 18 y el 26 de septiembre.

Los formularios se facilitarán en el mostrador de información del edificio. Si se registran más solicitudes que plazas ofertadas se efectuará un sorteo público el 30 de septiembre a las 9,00 horas en la Biblioteca municipal. El club de lectura matinal comenzará el 8 de octubre y el verpertino un día antes, el 7 de octubre.

NUEVOS ORDENADORES

La sala de hemeroteca de la Biblioteca tiene 15 sillas nuevas más modernas y cómodas que las anteriores y a partir del 1 de octubre los usuarios de este centro municipal cultural tendrán a su disposición 5 ordenadores portátiles para consultar y buscar información e investigar.

Estas dos mejoras se han podido hacer gracias a una subvención que el Ayuntamiento de Calahorra ha recibido del Ministerio de Cultura para la modernización de las Biblioteca Públicas Municipales.

Para el uso de estos ordenadores se ha elaborado una normativa que próximamente podrá consultarse en la página web de la Biblioteca 'Pedro Gutiérrez' y en el propio edificio municipal.

"Queremos ofrecer más y mejores servicios. Ese es nuestro objetivo", ha recordado Isabel Sáenz.

UN TOTAL DE 6.411 USUARIOS

En la actualidad la Biblioteca 'Pedro Gutiérrez' cuenta con un total de 6.411 socios. De los cuales 5.094 son adultos y 1.293 infantiles. El resto son instituciones y transeúntes temporales (personas que no viven en Calahorra pero pasan tiempo en casa de familiares que residen en la ciudad). De los 5.094 socios adultos, 3.409 son mujeres y 1.685 hombres. Esta diferencia se recorta en la categoría de socios infantiles (hasta 14 años) que hay 693 niñas y 600 niños.

Para los próximos meses la Biblioteca municipal ha preparado un montón de actividades gratuitas para convertirse en un punto de encuentro para compartir el placer de leer. Los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 8 años podrán continuar disfrutando del hábito de leer con 'Familias lectoras'.

Se mantienen las visitas de escolares a este espacio cultural, que volverá a ser el escenario para la presentación de nuevos libros. El 24 de octubre celebrará el Día Internacional de las Biblioteca y Halloween el 31 de octubre. Además, acogerá cuentacuentos, talleres de manualidades... Una variada programación dirigida al público infantil, pero que no olvida a los adultos, para dinamizar la Biblioteca 'Pedro Gutiérrez, acercar los libros a los más pequeños y fomentar la lectura a todas las edades.