La Biblioteca de La Rioja amplía su capacidad de conservación con mil nuevos metros lineales de almacenamiento - BIBLIOTECA DE LA RIOJA

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja ha ampliado su capacidad de conservación del patrimonio bibliográfico mediante la incorporación de mil nuevos metros lineales de almacenamiento, gracias a la instalación de un sistema de armarios compactos móviles de alta densidad.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha visitado hoy, 2 de junio, esta actuación con la que la Biblioteca de La Rioja refuerza su papel como centro de referencia del sistema bibliotecario regional y como institución responsable de la recogida, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico riojano, especialmente en relación con el depósito legal.

El proyecto se inició en el año 2025, con la licitación de un contrato de suministro e instalación de armarios compactos móviles por un importe de 68.686,71 euros. Tras el correspondiente procedimiento de contratación pública, el contrato fue adjudicado en febrero de 2026 a la empresa EYPAR, S.A., por un importe final de 48.097,50 euros.

La actuación se ha desarrollado en un espacio de titularidad autonómica, con una superficie útil de aproximadamente 198 metros cuadrados, configurado como un local diáfano que ha sido adaptado para su uso como depósito bibliográfico. El sistema instalado se asienta sobre una plataforma de unos 41 metros cuadrados, optimizada para albergar los armarios compactos móviles y maximizar la capacidad de almacenamiento. La instalación se completó en marzo, una vez finalizado el proceso administrativo de contratación y ejecución.

El nuevo espacio está destinado principalmente a albergar fondos bibliográficos de menor frecuencia de uso, lo que permitirá optimizar la gestión de las colecciones y liberar espacio en las instalaciones centrales. En este sentido, los materiales patrimoniales y de mayor valor histórico continuarán conservándose en la sede principal de la Biblioteca de La Rioja, ubicada en el centro histórico de Logroño.

La implantación de armarios compactos móviles permite un aprovechamiento muy superior del espacio respecto a las estanterías tradicionales, mejorando tanto las condiciones de conservación como la accesibilidad a los fondos.

Con esta actuación, la Biblioteca de La Rioja da respuesta al crecimiento sostenido de sus colecciones en los últimos años y avanza en una estrategia de mejora de sus infraestructuras, orientada a garantizar la preservación del patrimonio bibliográfico y a ofrecer un servicio público más eficiente.