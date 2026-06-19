Biblioteca de Semillas, bibliopiscina, campamentos, narración oral o talleres, este verano en la Rafael Azcona - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una original Biblioteca de Semillas, bibliopiscina, campamentos, narración oral o talleres, además de actividades en los puntos de lectura de La Rosaleda o La Pajerera. Son algunas de las iniciativas incluidas a lo largo de este verano en la programación de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona.

Una programación, correspondiente al tercer trimestre de 2026, qu contempla una propuesta cultural y educativa diseñada para fomentar la lectura durante los meses de verano y ampliar la experiencia bibliotecaria más allá de los espacios tradicionales.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto con la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, han detallado este viernes el programa.

Como ha destacado Sainz, "está dirigido a todos los públicos y combina actividades de animación a la lectura, propuestas culturales al aire libre y nuevos proyectos que refuerzan el papel de la biblioteca como espacio de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana".

En este sentido, ha destacado que "como principal novedad de este año, la puesta en marcha de la Biblioteca de Semillas, un nuevo servicio de préstamo e intercambio de semillas locales y tradicionales desarrollado en colaboración con la Red de Semillas de La Rioja de la Asociación de Semillas y Suelos Vivos de La Rioja".

Esta iniciativa, como ha explicado Sainz, "nace vinculada al proyecto 'The Library Garden' de Concéntrico 2026 y traslada a las semillas la filosofía de las bibliotecas: compartir y conservar un patrimonio común para ponerlo al servicio de toda la ciudadanía".

Además, ha añadido que "el proyecto busca promover la biodiversidad, la sostenibilidad y la conservación de variedades locales -acelgas, guisantes, berza, pimiento o melón, entre otros- a través de la participación activa de los vecinos".

El funcionamiento del servicio se basa en un modelo de préstamo e intercambio responsable: las personas participantes podrán llevarse semillas firmando un acuerdo de préstamo mediante el cual se comprometen a cultivarlas siguiendo criterios agroecológicos, multiplicarlas "y devolver nuevas semillas a la biblioteca para garantizar la continuidad del proyecto".

MÁS ACTIVIDADES.

Por otro lado, Esther Felipe ha explicado que se va a contar con el Campamento de Verano de Lectura, que se celebrará del 23 de junio al 3 de julio de 2026, en horario de 10 a 14 horas, dirigido a niños y niñas de 1º a 4º de Primaria.

La actividad propone "una inmersión en la lectura y contará con un máximo de 15 participantes y combinará lectura compartida e individual, actividades al aire libre, creación artística y dinámicas colaborativas orientadas a estimular la curiosidad, la imaginación y el trabajo en equipo".

Igualmente, el próximo 1 de julio se abrirá el servicio de Bibliopiscina en el Complejo Deportivo Municipal de Las Norias, donde las personas usuarias podrán acceder al préstamo de libros y revistas durante los meses de julio y agosto.

El servicio estará abierto de 17 a 21 horas y ofrecerá además actividades de animación lectora, cuentacuentos y talleres infantiles los lunes y miércoles por la tarde.

La programación de verano incluirá también una nueva edición de 'La Plaza de los cuentos', ciclo de narración oral dirigido al público familiar que se celebrará los sábados 11, 18 y 25 de julio.

Las sesiones tendrán lugar en el Punto de Lectura de La Pajarera y en la Biblioteca Rafael Azcona y contarán con propuestas de compañías y narradores como Begoña González Hidalgo, de Peloponeso Teatro, Manuel Aliaga, de Colectivo Humo y Oswaldo Felipe, de La PAI.

ACTIVIDADES INFANTILES, PUNTOS DE LECTURA Y EXPOSICIONES.

Además, la Biblioteca retomará durante julio y agosto sus actividades infantiles '¡A la biblio en verano!' y 'Chapuzón de cuentos', con talleres, juegos, cuentacuentos y actividades de iniciación a la lectura dirigidas a diferentes franjas de edad.

Las actividades se desarrollarán los martes, jueves y viernes y requerirán inscripción previa, que podrá realizarse desde el 22 de junio en la recepción de la biblioteca, por teléfono o a través de la página web.

Por otra parte, los puntos de lectura de La Pajarera y La Rosaleda volverán a convertirse en espacios culturales al aire libre con horarios ampliados, servicio de lectura y una programación específica de talleres, narración oral, juegos y actividades para todos los públicos.

En La Pajarera se desarrollarán actividades de animación a la lectura y conocimiento del del Parque del Carmen, mientras que La Rosaleda acogerá talleres de lectura y manualidades, sesiones de juego y encuentros de ajedrez abiertos a la ciudadanía.

Por último, Felipe ha recordado las exposiciones que se van a poder ver durante este tiempo en varios puntos de la Biblioteca.

Así, está la muestra 'La Maña de Morder', que reúne 30 obras creadas por 32 participantes de los monográficos impartidos por Javier Jubera durante el curso 2025-2026 en la Sala ArteFábrica. Entre las técnicas expuestas destacan la punta seca, la xilografía y la cianotipia.

Además, en 'Coser y cantar' se exhiben libros de artista elaborados como proyectos finales, realizados con diferentes técnicas de encuadernación y que incluyen grabados originales.

Las exposiciones podrán visitarse hasta el 1 de octubre en el vestíbulo de la biblioteca, de forma gratuita y sin cita previa, dentro del horario habitual de apertura.