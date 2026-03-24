Binter Canarias presenta oferta para operar la nueva ruta aérea entre La Rioja y las islas durante este verano

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LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial Binter Canarias, a través de la sociedad Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L., ha presentado una propuesta para operar los vuelos regulares a las Islas Canarias desde el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo durante el verano.

El Ejecutivo riojano ha impulsado esta licitación con el objetivo de mejorar la conectividad de los riojanos con uno de los principales destinos de sol y playa de nuestro país, así como permitir la llegada de turistas internacionales y canarios a la Comunidad para beneficiar a nuestro sector turístico, hostelero y comercial.

Este martes, 24 de marzo, ha comenzado el proceso de valoración de la oferta recibida, después de que, a las 14 horas de ayer, finalizara el plazo de presentación para las licitadoras.

CUMPLE LOS REQUISITOS

Así, tras la apertura del sobre A y el examen de la documentación presentada, se ha constatado que la oferta registrada cumple los requisitos exigidos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares, procediendo a su admisión y a la continuación del proceso de licitación que se resolverá próximamente.

El pliego establece un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 asientos por cada uno de los dos años de duración del contrato, que será prorrogable por dos más, hasta un máximo de cuatro.

La licitadora deberá conectar el aeropuerto Logroño-Agoncillo con una de las principales terminales del archipiélago, a elegir entre Gran Canaria; Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna; Tenerife Sur; Lanzarote-Aeropuerto César Manrique; y La Palma.

Asimismo, se valorará la red de destinos que la aerolínea ofrezca desde el aeropuerto elegido con servicio de billete único, facturación a destino final y protección en conexión a cualquier de los otros cuatro aeropuertos principales, así como a los de Fuerteventura, El Hierro y La Gomera.

Las operaciones se desarrollarán por un periodo efectivo de cuatro meses, comprendido entre junio y septiembre. Durante este plazo, se deberá ofrecer un mínimo de 52 operaciones de ida y vuelta, y una capacidad mínima por vuelo de 130 plazas.

El contrato, que se ha licitado por un importe de 538.450 euros, incluye la realización de acciones de patrocinio para incrementar el posicionamiento, notoriedad y reconocimiento de la marca turística La Rioja en el mercado de las Islas Canarias, mediante soportes publicitarios y acciones promocionales vinculadas al entorno del viaje aéreo, aprovechando la capacidad de difusión, impacto y segmentación que ofrece la actividad de la aerolínea adjudicataria.

De este modo, se contribuirá a consolidar la percepción de La Rioja como un destino accesible, atractivo y competitivo, reforzando su presencia en el mercado canario y favoreciendo retorno medible en términos de notoriedad, impacto promocional y posicionamiento.

SEXTA RUTA PROMOVIDA ESTA LEGISLATURA

Canarias es la sexta ruta promovida esta legislatura con el objetivo de impulsar la actividad del Aeropuerto Logroño-Agoncillo como nodo estratégico de comunicación de La Rioja con el exterior.

Así, el próximo 27 de marzo comenzarán las operaciones de Vueling con el aeropuerto de Barcelona, que ofrecerá escala hacia otros 80 destinos nacionales e internacionales. Asimismo, los riojanos podrán volar próximamente a Madrid y Palma de Mallorca con la UTE AirNostrum-Mel Air.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja sigue trabajando para hacer realidad la ruta con Londres y otro destino europeo, cuya licitación quedó desierta en septiembre del pasado año.

Por último, los pasajeros de los vuelos con las Islas Canarias podrán utilizar el nuevo servicio de transporte público (autobús lanzadera) que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja para reforzar la conectividad de Logroño con la terminal riojana.