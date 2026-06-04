Bodegas Corral reabre su Wine-Bar con una inauguración especial el próximo 12 de junio - BODEGAS CORRAL

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Corral dará comienzo el próximo 12 de junio a una nueva temporada de su Wine-Bar, un espacio al aire libre que regresa tras el éxito obtenido el pasado año y que volverá a ofrecer sus vinos maridados con impresionantes atardeceres, a pie del Camino de Santiago.

La inauguración tendrá lugar el viernes 12 de junio, de 18,00 a 21,00 horas, con acceso libre y gratuito. Durante esta jornada inaugural los asistentes podrán disfrutar de un 2x1 en la primera consumición, además de sorteos y entrega de premios a lo largo de la tarde.

Ubicado en las instalaciones de Bodegas Corral, en Navarrete, su Wine-Bar se consolida como una de las propuestas enoturísticas más atractivas del verano en La Rioja.

El espacio contará nuevamente con terraza con vistas a los viñedos, música ambiente y una selección de tapas y vinos de la bodega pensada para disfrutar de una experiencia relajada y abierta a todos los públicos.

Tras la inauguración, el Wine-Bar abrirá todos los viernes por la tarde, en horario de 18,00 a 21,00 horas, así como sábados y domingos de 12,00 a 15,00 h.

En este caso, sí será imprescindible realizar reserva telefónica previa, tal y como ya se hacía durante la pasada temporada. Las reservas podrán gestionarse a través del teléfono 941 44 01 93.

Además de su propuesta enológica, el espacio cuenta con entrada y parking gratuitos, está adaptado para personas con movilidad reducida y mantiene su carácter petfriendly, permitiendo acudir acompañado de mascotas.

Bodegas Corral continúa así reforzando su apuesta por un enoturismo dinámico y experiencial, ofreciendo nuevas formas de disfrutar del vino en un entorno privilegiado junto al Camino de Santiago.

El acceso al Wine-Bar debe realizarse por la entrada principal de Bodegas Corral, situada en la Carretera de Logroño Km 10, Navarrete. También es posible llegar en autobús desde Logroño mediante las líneas interurbanas M1 y M3, con parada en Navarrete, a aproximadamente diez minutos a pie del espacio.