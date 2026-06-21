Bodegas Franco-Españolas presenta su nuevo proyecto cultural, ESPACIO 18.90

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Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 21 junio 2026 13:58
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    LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Bodegas Franco-Españolas presenta ESPACIO 18.90, un nuevo proyecto cultural que nace para dar visibilidad a artistas, vinculados a La Rioja o al mundo del vino, tanto si desarrollan su trayectoria dentro como fuera de la comunidad.

   El proyecto ocupará las antiguas Salas de Etiquetado de la bodega, un espacio emblemático que se transformará en punto de encuentro entre vino, cultura y creación contemporánea.

   A través de exposiciones temporales, ESPACIO 18.90 acercará el arte a los más de 80.000 visitantes que llegan a Bodegas Franco-Españolas cada año.

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