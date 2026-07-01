Bodegas Riojanas obtiene la homologación judicial de su Plan de Reestructuración

Archivo - Bodegas Riojanas - BODEGAS RIOJANAS - Archivo

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Riojanas, S.A. ha obtenido la homologación judicial de su Plan de Reestructuración, tras una resolución, dictada el pasado 29 de junio, por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Logroño.

Gracias a esta homologación se ha declarado así la legalidad y aprobación de los actos societarios previstos en el propio Plan, en particular, la operación de reducción de capital y aumento simultáneo por compensación de créditos para la entrada de Gevisa Wine Capital, S.L. en el capital de la Sociedad, así como el cese y nombramiento de los órganos de administración de los Deudores. La resolución es firme y no cabe recurso contra la misma.

Desde Bodegas Riojanas informan de que, una vez dictada la resolución de homologación, está previsto que la cesión de la deuda capitalizable tenga lugar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes; y que la capitalización de dicha deuda y, por tanto, la adquisición por Gevisa Wine Capital del 90% del capital social de la Sociedad se ejecuten el día hábil siguiente a la referida cesión.

Por lo que una vez completadas las actuaciones previstas, Gevisa Wine Capital pasará a controlar el 90% del capital social de Bodegas Riojanas.

En el documento se informa también de que esta resolución judicial acuerda la extensión automática de los efectos del Plan de Reestructuración a los acreedores no participantes, accionistas, socios y a las propias sociedades deudoras.

Además se declaran "irrescindibles" los actos, operaciones y negocios jurídicos que se realicen en el contexto del Plan de Reestructuración, incluyendo, sin limitación, el otorgamiento de nueva financiación por Gevisa, que gozará de la protección y régimen de prelación previstos en la legislación concursal aplicable.

Por último, el Consejo de Administración de Bodegas Riojanas acordó el pasado 4 de junio trasladar el domicilio social de la compañía a Madrid.