Bodegas Riojanas presenta unas pérdidas de 8,6 millones de euros en 2025

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LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Riojanas, la histórica casa de Cenicero, ajusta sus resultados para el ejercicio 2025 tras la entrada en el accionariado de Vintae y la renovación del Consejo de Administración, que ahora preside Richi Armbarri, el CEO de Vintae. El ajuste pone de manifiesto la delicada situación en la que se encontraba la compañía, que se vio abocada a la presentación del preconcurso el pasado 24 de febrero de 2026.

El nuevo Consejo de Administración ha reexpresado la información financiera correspondiente al segundo semestre de 2025, incorporando ajustes que incrementan las pérdidas reflejadas por el anterior Consejo en ese periodo en 4,07 millones de euros. Como consecuencia, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2025 arrojan unas pérdidas de 8,6 millones de euros.

Bodegas Riojanas ha cerrado el ejercicio económico 2025 con una cifra de ventas de 13,54 millones de euros, lo que supone un descenso de 2,54 millones de euros, desde los 16,09 millones de 2024 (un 15,8 por ciento de caída). La composición de las ventas por tipología de vino ha seguido centrada en los reservas y grandes reservas, que representan un 67,05 por ciento de las ventas totales, frente al 20,6 por ciento que representa esta tipología de vinos en las ventas totales de la D.O.Ca Rioja en el mismo año 2025.

El Margen Bruto ha pasado de 7,79 millones de euros (48,4 por ciento sobre ventas) en 2024 a 4,22 millones (31,2 por ciento sobre ventas) de 2025, lo que refleja un deterioro significativo tanto en la cifra de negocios como en la calidad del negocio principal, debido fundamentalmente a los ajustes de valoración de existencias efectuados en el ejercicio. Del mismo modo, el beneficio de explotación de la compañía ha pasado de unas pérdidas en 2024 de 1,66 millones de euros a 6,7 millones en este 2025, 5,03 millones más de pérdidas, que recogen todos los ajustes materiales incluidos en estos nuevos estados financieros.

El resultado por acción de la compañía (BPA) queda valorado en -1,79 euros por acción de pérdidas, frente a los -0,56 euros de pérdidas de 2024, lo que triplica las pérdidas nominales de los accionistas para este ejercicio y justifica la situación vivida en 2026 por la compañía.

RETOS PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

El nuevo Consejo de Administración encabezado por Arambarri fue nombrado el pasado 15 de julio de 2026 tras la implementación de la sentencia judicial. En los primeros días de su mandato está trabajando para transparentar las cuentas, cumplir con los compromisos adquiridos con clientes y acreedores y completar una toma de control compleja, que exige poner al día todas las obligaciones formales y fiscales que la compañía tiene que cumplir con reguladores y supervisores.

Los desafíos para este 2026 son muchos, tal y como se recogían en el Plan de Reestructuración acordado con los acreedores. Por el momento, Vintae ha inyectado 12 millones de euros para cancelar las deudas financieras y se ha centrado en recuperar el día a día del negocio, normalizar las operaciones con clientes y proveedores e implementar cambios en la gestión que aseguren el futuro de esta casa histórica.

Según el nuevo presidente, Richi Arambarri Pérez, están valorando también la posibilidad de reclamar todo tipo de responsabilidades a la anterior administración, "con el único objetivo de defender los intereses de todos los accionistas, especialmente de los minoritarios".

El nuevo Consejo de Administración formado por Arambarri como presidente, Fernando Martínez Sampedro como consejero delegado e Isabel García Castellanos y Raúl Acha Salazar como consejeros dominicales, se ha comprometido desde el inicio a no tener retribución alguna mientras los resultados sean negativos y hasta que la compañía sea sostenible financieramente por sí misma.

LA OPERACIÓN

En julio de 2026 culminó el proceso de reestructuración de Bodegas Riojanas, iniciado meses antes y respaldado por los acreedores financieros, la Junta General de Accionistas y el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Logroño. La operación permitió la entrada de Vintae a través de su sociedad cabecera Gevisa Wine Capital, como accionista mayoritario de la compañía (90 por ciento del capital) mediante una inversión de 12 millones de euros, a la que se suma una línea de financiación de hasta 5 millones de euros destinada a respaldar el desarrollo de esta nueva etapa.

LA NUEVA BODEGAS RIOJANAS

La estrategia de Vintae para la nueva Bodegas Riojanas pasa por recuperar la esencia que convirtió a la compañía en una de las grandes referencias de Rioja por sus históricos vinos finos. La nueva dirección quiere poner en valor su patrimonio vitivinícola y comercial, reforzar el posicionamiento de sus marcas en los mercados nacional e internacional y responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente y conocedor del vino.

SOBRE VINTAE

Vintae es una compañía de vinos nacida en La Rioja que integra bodegas y proyectos vitivinícolas profundamente vinculados a sus territorios de origen. Entre sus bodegas más destacadas figuran en La Rioja Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto y Pandemonium,; Bodega Matsu, en Toro; Bodega Bardos, en Ribera del Duero; y Le Naturel, en Navarra. La reciente adquisición supone sumar a Vintae Bodegas Riojanas (Rioja), Bodegas Torreduero (Toro), Bodegas Viore (Rueda) y una participación del 56 por ciento en Veiga Naúm (Rías Baixas),

En las dos últimas décadas ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de una facturación de 1,9 millones de euros en 2008 a 44,6 millones en 2025. Presente en más de 70 países, ha consolidado un modelo empresarial basado en proyectos con identidad propia, la creación de valor a largo plazo y una fuerte capacidad comercial, lo que la sitúa entre los grupos vitivinícolas independientes de referencia en España.