Bodegas Tarón dona 5.630 euros a dos asociaciones de Esclerosis Múltiple por la III Marcha Ciclista del Primer Vino

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Tarón ha hecho entrega de los 5.630 euros recaudados a través de las inscripciones en la III Marcha Ciclista del Primer Vino, que se han destinado íntegramente a apoyar a personas afectadas por Esclerosis Múltiple. Celebrada el pasado 1 de noviembre, en esta edición se congregaron 200 ciclistas en una jornada que unió deporte y solidaridad en Territorio Tarón.

La cantidad se ha repartido a partes iguales entre las dos entidades beneficiarias, que han sido ARDEM (Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple) y ASBEM Miranda (Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple). Cada asociación ha recibido 2.815 euros, una ayuda que contribuirá a mejorar sus programas de atención, acompañamiento y apoyo a pacientes y familias.

La bodega ha destacado que esta iniciativa solidaria se ha consolidado como una de las señas de identidad del evento, reafirmando el compromiso de Bodegas Tarón con su entorno y con las asociaciones que trabajan por la salud y el bienestar de la comunidad.

La marcha contó con figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Claudio Chiappucci, Javier Pascual Llorente, Marino Lejarreta, David López, Joane Somarriba o Ramontxu González Arrieta, y rindió homenaje a cuatro viticultores veteranos de la cooperativa: Tomás Alberto Loma-Ossorio Cubillas, Luis Mari Valgañón López de Silanes, Soledad Ortún Barahona y Roque Malaina Salazar.

Con esta donación, Bodegas Tarón agradece la participación y el apoyo de todas las personas y colaboradores que formaron parte de la Marcha Ciclista del Primer Vino, una acción que conecta deporte, territorio y solidaridad.