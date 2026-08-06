El Boletín de Maduración de la DOCa Rioja señala una acidez correcta con retrasos en parámetros de maduración alcohólica

Uva de Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer Boletín de Maduración del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, que contiene únicamente los datos correspondientes a la zona de Rioja Oriental, aprecia un retraso claro en los parámetros de maduración alcohólica con respecto a 2025.

En general, el peso medio de la baya está por debajo de los registros de la campaña pasada, destacando un descenso del 15,46 por ciento en la variedad Graciano y un ligero aumento del 5,54 por ciento en la variedad Mazuelo.

De acuerdo con el informe, los valores iniciales en acidez y pH son correctos para las fechas en las que nos encontramos y se aprecian también buenos indicadores de madurez fenólica (IPT, antocianos e intensidad colorante), observándose una marcada diferencia con los datos del primer boletín del año pasado.

Desde los Servicios Técnicos del Consejo Regulador piden, a la hora de valorar los parámetros, tener en cuenta la fecha tan temprana de este Boletín.

Cabe señalar que las muestras 27 y 32 no tienen datos de IPT, antocianos e intensidad colorante por muestra insuficiente en laboratorio.

Tras estas conclusiones recogidas en el primer Boletín, el Consejo Regulador continuará los análisis de maduración, extendiéndolos por el conjunto de la Denominación en las próximas semanas, ofreciendo así un servicio a los viticultores e inscritos al facilitar la toma de decisiones y la determinación de la fecha idónea de vendimia en cada zona, optimizando la calidad.