Bomberos del Ayuntamiento de Logroño extinguen un incendio en una casa abandonada de Villamediana de Iregua

Archivo - Camiones de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño aparcados en el Parque Municipal - @BAJOMINIMOSBOMB - Archivo

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño extinguieron, a última hora de la noche del sábado, un incendio en una casa abandonada de Villamediana de Iregua, situadada en la calle Santa María, según ha informado el SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se movilizaron a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Guardia Civil. No se originaron desgracias personales, afectando el fuego a un colchón.