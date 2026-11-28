Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado, desde las 04,00 horas, el fuego que se ha producido en cuatro contenedores de distintas calles de Haro, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido Policía Local la que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación han movilizado a los Bomberos.

El primer aviso se ha registrado alrededor de las 04,00 horas en la confluencia de la calle Ingenieros del MOPU con la calle Castilla, donde un contenedor ha quedado completamente calcinado. Una hora más tarde, sobre las 05,00 horas, se ha producido un segundo incendio a la altura del número 56 de la calle Nuestra Señora de Begoña, en el que otros tres contenedores han resultado calcinados.