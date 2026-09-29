Bomberos del CEIS Rioja sofocan un incendio agrícola en Bañares

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han extinguido un incendio agrícola, que se ha producido a las 14,21 horas, en Bañares, en unas fincas cercanas al camping de la localidad, según ha informado SOS Rioja 112. Se ha quemado una 1 hectárea entre fincas.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y un Agente Forestal de la Dirección General de Medio Natural. Se ha quemado una 1 hectárea de material entre fincas.