Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en un desguace de Alfaro

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 15,21 horas, en un desguace en el polígono industrial 'La Plana' de Alfaro, en el que se no se han producido desgracias personales, ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Bomberos del CEIS, Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Efectivos de la Agrupación Municipal de Voluntarios de la localidad, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil.

El incendio ha afectado a una furgoneta depositada para su reciclaje.