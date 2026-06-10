Bomberos del CEIS Rioja sofocan un incendio en un parque solar de Alfaro

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado, a las 11,11 horas, un incendio en un parque solar de Alfaro, situado a la altura del KM-2 de la LR-285, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Bomberos del CEIS y se alerta a Guardia Civil. No se han originado desgracias personales, afectando el fuego a un inversor fotovoltaico.

Más tarde, a las 12,00 horas, un particular ha dado aviso del incendio de un neumático en la calle Avenida de Logroño del Polígono Industrial 'El Raposal' de Arnedo. Desde SOS RIOJA se han movilizado a los Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, si bien el incendio ha afectado al mencionado neumático y a unos 500 metros cuadrados de monte bajo y terreno agrario.