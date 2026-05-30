Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en una residencia de personas mayores de Nájera

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 14,26 horas, en una residencia de personas mayores de Nájera, situada en Peñaescalera, si bien el SOS Rioja ha informado que no se han producido daños personales.
El Centro de Coordinación ha informado de un incendio de un electrodoméstico en la residencia de personas antes citada. Desde el SOS Rioja se ha informado Guardia Civil y Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.
El fuego ha afectado a un lavavajillas sin provocar más daños materiales ni personales.