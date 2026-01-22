Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en una vivienda de Rivas de Tereso

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 11,06 horas, en una vivienda, en la calle Santa Bárbara, de Rivas de Tereso, según ha informado SOS Rioja 122.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del fuego en la casa. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención de los bomberos, indican que el incendio se había producido en la chimenea de la vivienda, sin más afecciones materiales ni personales.