Bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en el centro de Logroño

Los servicios de Emergencia se han activado por el aviso de familiares de la víctima, que, al parecer, habría fallecido por causas naturales

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han accedido esta mañana por una ventana a una vivienda en el centro de la capital riojana, donde han encontrado a un hombre fallecido, al parecer por causas naturales, tras haber sido alertados los servicios de Emergencias por familiares de la víctima, según han relatado a Europa Press fuentes municipales.

La presencia de dos vehículos de Bomberos, uno de ellos, el camión con la escala, además de Policía Local y una ambulancia, han alterado la normalidad de esta mañana de sábado en la calle Marqués de Murrieta, en la confluencia con Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ocasionando en algún momento el corte de ambas vías.

Mientras gran cantidad de ciudadanos se congregaba para ver qué ocurría, los servicios de Emergencias, alertados por los familiares, que no podían acceder a la vivienda de su allegado, han entrado en el portal número 2 de la calle Guardia Civil. Una vez que se ha comprobado que no se podía entrar por la puerta, han entrado en acción los Bomberos.

Así, con la escala han ascendido hasta el séptimo piso del inmueble, en el que, a través de un pequeño balcón al exterior, han dado con una ventana por la que un bombero ha podido entrar al interior de la vivienda.

Una vez dentro, se ha encontrado a una persona -un varón, nacido en 1961- cuyo fallecimiento ha certificado poco después la Policía Judicial, personada para la ocasión. Al parecer, la muerte se habría producido por causas naturales. Poco después, los efectivos de Emergencias se han retirado del lugar de los hechos.