Bomberos de Logroño actúan tras un incendio en unos trasteros en la calle Obispo Rubio Montiel

Archivo - El incendio se ha saldado con la quema de enseres - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han tenido que actuar tras un incendio ocurrido en los trasteros de la calle Obispo Rubio Montiel de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Fue poco después de las nueve de la noche de ayer, domingo 20 de septiembre, cuando un particular alertó al centro de emergencias del incendio.

Desde el Centro Coordinador se avisó a Policía Local y Policía Nacional y se movilizó a Bomberos de Logroño así como a los recursos de emergencia del Servicio RIojano de Salud en preventivo.

Tras su actuación, los efectivos de Bomberos informaron de que el fuego se había originado en uno de los trasteros y que, como resultado, se habían quemado los enseres que había dentro.

Se trataba de bicicletas, un patinete eléctrico así como de un colchón, entre otros.

Además, se generó bastante humo y, al estar los trasteros comunicados por el techo, el humo afectó al resto de los trasteros. No obstante, no se produjeron más daños.