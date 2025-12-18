Bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Logroño

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado esta pasada noche un incendio en una vivienda en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,12 horas de este miércoles, una vecina del propio edificio ha alertado a SOS Rioja de un posible incendio en una vivienda situada en el número 86 de la calle Duques de Nájera, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como a recursos sanitarios de Cruz Roja, que desplazan hasta el lugar una ambulancia en preventivo.

Tras su intervención, los bomberos confirman la existencia de un incendio en una vivienda ubicada en el cuarto piso del citado edificio. El fuego se había originado en el salón, afectando principalmente a un sofá. El humo se había extendido por la totalidad de la vivienda y también ha afectado a la escalera general del edificio.

Los bomberos han procedido a la ventilación del inmueble, al tiempo que han recomendado a los inquilinos de la vivienda afectada no pernoctar en la misma. Afortunadamente, no se han registrado daños personales.