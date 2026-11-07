Bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Tirgo

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado a primera hora de esta tarde un incendo que se había declarado en una vivienda en la localidad de Tirgo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15,41 horas de este sábado, una central de alarmas ha informado al Centro Coordinador de Emergencias del incendio en una vivienda en la calle Santo Tomas 14, en la localidad de Tirgo.

Desde SOS Rioja se ha avisado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio ha afectado a la viga de madera del forjado debido a una chimenea. Bomberos han saneado la zona. Afortunadamente, no se han producido daños personales.